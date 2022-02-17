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Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Многие популярные модели скинули больше 20%, а GeForce RTX 3060 стала самой популярной 16 февраля в магазине Ситилинк
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Геймерские видеокарты возвращаются в российские магазины, а цены постепенно снижаются. Можно констатировать, что у ритейлеров просто нет выхода, ведь залежалый товар не только не приносит дохода, но и снижает эффективность бизнеса. Именно поэтому нужно соблюсти баланс, а торговые сети ищут такую цену, по которой товары будут пользоваться спросом, но при этом прибыль от продажи останется на достаточно высоком уровне. Сегодня мы не предлагаем вам бежать в магазин за видеокартами, ведь есть все основания ожидать, что они ещё подешевеют. И всё же, если вам по каким-то причинам видеокарта нужна здесь и сейчас, то стоит обращать внимание на наиболее выгодные позиции.

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Лучше всего в последние дни расходится GeForce RTX 3060. Геймеры долго ждали скидок, поэтому нет ничего удивительно в том, что цена в 70 590 рублей кажется им вменяемой. С нашей точки зрения, карта должна скинуть ещё хотя бы 20 тысяч, и только после этого она станет интересна массовому геймеру. Вполне возможно, что к весне так и будет, но только с условием, что Эфир продолжит стоять на месте.

Если вы давно хотели купить полноценную флагманскую видеокарту, то GeForce RTX 3080 на 12 Гб – это чуть ли не идеальный выбор. Здесь на 2 Гб больше видеопамяти, что даёт небольшой запас прочности в случае, если вы планируете запускать игры в разрешении 4К. Сразу же после релиза обновлённый графический чип исчез из продажи, но сегодня его можно купить с огромной скидкой в 65 000 рублей. Финальная цена равна 155 000 рублей, но если вы хотите сэкономить, то можно купить GeForce RTX 3080 на 10 Гб видеопамяти и за 140 тысяч. Во многих играх разницу вы просто не увидите, поскольку в большинстве тайтлов видеокарта способна обеспечить больше 100 кадров в секунду. 

В последнее время наблюдается сильное падение цен на серию GeForce GTX 1660 Ti/SUPER. Это уже привело к тому, что майнеры начали присматриваться к GPU, ведь вернуть вложения в новые фермы стало гораздо проще, чем было ещё неделю назад. Как видите, карта производства ASUS стоит 50 тысяч рублей и предлагается по скидке в 18 000, что довольно много. Играть в разрешении 4К GeForce GTX 1660 SUPER вам не позволит, а вот стабильные 60 кадров в секунду в 1080р на высоких настройках графики обеспечит. 

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Как альтернатива есть Radeon RX 6600. Она на пару тысяч дороже, но зато быстрее. Мы бы рекомендовали именно видеокарту производства AMD, но большинство наших читателей всё же предпочитает NVIDIA. На сладкое Radeon RX 6700 XT. Сегодня на ранке нет ни одного графического чипа, который бы стоил 88 тысяч рублей и был настолько быстрым. В большинстве игр он обходит более дорогой GeForce RTX 3070, но маркетологи NVIDIA отлично работают, поэтому настаивать на Radeon RX 6700 XT мы не будем. 

#видеокарты #скидки #geforce rtx 3080
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Беспокоиться не надо. Это всё отработано временем, зато они надёжные.
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