Не успели в России пошутить по поводу закусочной Дядя Ваня, как в Англии вспомнили о незыблемом праве частной собственности

Любопытно, как быстро распространяются слухи среди населения. Но главное, многим людям вообще не нужна никакая официальная позиция. Эти ребята верят любым фейкам, рассылая их среди своих знакомых и контактов. Эдакий спам-бот, который завёлся в голове одного из ваших друзей. Иногда хочется посоветовать все этим людям сходить к психотерапевту, но со временем становится ясно, что это всеобщая истерия, которая пройдёт сама. А вот когда, не спрашивайте. В связи с этим автора данного материала интересует только один вопрос: неужели у всех тех, кто верит подобным фейкам отключился интернет? Как может быть так, что бы они посмотрели бредовую новость в одном источнике и поверив в неё тут же начали рассказывать о невероятном известии своим знакомым. Ищите подтверждение на других сайтах, мало ли, вдруг инопланетяне уже прилетели, а вы будете думать, что это косплей Таноса.

реклама

Но вернёмся к нашему материалу. В начале марта появилась информация о подготовке законопроекта о национализации западных активов. Так уж вышло, что иностранные компании никогда не держали в России большую часть производства, предпочитая поставки готовой продукции. Но есть и такие, для кого это невозможно по определению. Речь о McDonald’s, владеющей огромной сетью ресторанов. По новому закону о национализации западных активов, все закусочные могут быть изъяты в том случае, если владелец из США откажется продолжить работу, либо проигнорирует предложение о выкупе всей доли российскими бизнесменами.

Поскольку слухи расходятся быстро, а народ у нас с фантазией, то уже вскоре бабушки у подъездов твёрдо уверились в мысли, что McDonald’s национализировали. А началось всё со спикера Госдумы, который предложил переименовать сеть ресторанов в закусочную у Дяди Вани. Уже через несколько дней Роспатент сообщил о поступлении заявки на новый товарный знак «Дядя Ваня», который должен заменить дезертиров из McDonald’s. Поскольку любителей креатива по ту сторону монитора достаточно, то сразу же после ухода американских компаний появился любопытный пост, в котором российские ребята перерисовали известные бренды на новый манер.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Ну а представители из ООО «Русское Поле-Логистик» не стали напрягаться, а просто использовали найденную в сети картинку в качестве собственного логотипа. Кстати, в России есть компания, входящая в холдинг Ruspole brands. Так вот, представители бренда заверяют журналистов, что не претендуют на McDonald’s и вообще не оставляли никаких патентных заявок. Всем очевидно, что пока ни о какой национализации сети ресторанов нет и речи. Всем, кроме англичан. Там выразили своё несогласие с политикой российских властей, которые игнорируют право частной и интеллектуальной собственности. А вот это уже любопытно. Простим британцем их недалёких журналистов, которые не разобрались в ситуации, но как можно говорить о нарушении прав частной собственности после того, как по всей Англии прошли массовые заморозки счетов российских бизнесменов? А может журналисты просто не в курсе, что в правовом поле не бывает исключений. Но давайте поговорим об этом в следующий раз, ну или вы можете поднять данную тему в комментариях.