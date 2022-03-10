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Спикер Госдумы РФ предложил переименовать McDonald's в закусочную «У дяди Вани» и снизить цены
Вячеслав Володин поддержал национализацию западных компаний, которые ушли с российского рынка
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Прекращение работы крупных компаний на территории России воспринимается не иначе как глупая и нелогичная выходка. Ясно, что американские компании вынуждены прислушиваться к тем или иным санкциям своего правительства, но когда отдельные торопыги проявляют инициативу, пытаясь шантажировать РФ, то должны рассчитывать на жёсткий ответ. Судя по всему, в качестве жертвенной коровы будет выбрана сеть ресторанов McDonald's. Сразу же после информации об McDonald's Дмитрий Медведев заявил, что в РФ прекрасно умеют делать котлеты, а занять производственные цеха и кормить людей могут бизнесмены, попавшие под санкции США. Примерно такую же точку зрения выразил и Рамзан Кадыров. По его словам, отечественные производители долго ждали такого подарка от американцев, ведь теперь в России можно будет развернуть собственные сети, а опасная для здоровья Сoca-Cola и вовсе может уйти в прошлое.

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Вчера стало известно, что бизнес иностранных компаний находится под угрозой и может быть национализирован в любой момент. Тогда мы в шутку предложили, что McDonald's переименуют в закусочную «Ешь до отвала», а знаменитый Бигмак в «Неправильный бутерброд». При этом подавать там вместо Сoca-Cola и вовсе будут квас или что-то другое. Согласно одобренному пакету поддержки российской экономики, национализация оказывается не только разрешена, но и будет считаться зеркальным ответом на санкции.

Как выяснилось, глава Госдумы поддерживает национализацию. Вячеслав Володин отмечает, что все эти годы McDonald's работал исключительно на российском сырье, поэтому не будет никакой проблемы и дальше продолжать кормить жителей России. Он также отметил, что на месте американского McDonald's нужно открыть закусочную «У дяди «Вани». Это позволит сохранить рабочие места, а также снизить цены, поскольку немалая часть выручки от реализации продукции в сети ресторанов быстрого питания уходила в США.

В прессе уже начали появляться опросы, согласно которым граждане РФ поддерживают идею национализации. При этом большинство не волнуется относительно потери имущества российских олигархов за рубежом. К примеру, Абрамович сегодня пытается продать футбольный клуб Челси. В результате санкций он лишился возможности въезда в Англию, а активы его заморожены. Вполне возможно, что демократическое правительство Великобритании решит конфисковать клуб. Почему нет?

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Что до нашего мнения, то мы против любых национализаций. Столетиями политики Европы рассказывали нам о самом ключевом принципе, в рамках которого они живут: неприкосновенность частной собственности. В пример приводятся замки и различные компании, которые переходят по наследству сотни лет несмотря на войны и другие политические изменения. Как оказалось, ключевое правило западной демократии распространяется только на граждан Европы. Если вы пришли со своими деньгами из России, то их, согласно законам демократии, разрешено забрать. И вот здесь уже самое время говорить о зеркальных мерах, поскольку по-хорошему там просто не понимают.

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#санкции #mcdonald&#x27;s
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