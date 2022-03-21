Достойного кандидата на место Эфира пока нет, а многие эксперты уверены, что им станет именно Ethereum Classic

Сегодня уже никто не сомневается, что в 2022 году Эфир окончательно и бесповоротно перейдёт на Proof-of-Stake (PoS). Ожидается, что по итогам работы тестовой сети Kiln состоится большое слияние, результатом которого станет полный отказ от майнинга. Вообще всё это пока только теория, поскольку никто из ключевых разработчиков ещё не выходил к фермерам и не указывал им прямо на дверь. Получается немного странная ситуация. Все вокруг знают о переводе Эфира на новый алгоритм, это приводит к пониманию, что традиционным способом добывать монеты будет невозможно, но сообщество майнеров хранит молчание, впрочем, как и сами разработчики. Есть мнение, что отказ от традиционного майнинга даже после перехода на PoS не будет быстрым. Вполне возможно, что всем участникам сети ETH.1 дадут какое-то время. Эдакий переходный период, в рамках которого можно будет спокойно уйти на другие криптовалюты.

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И вот здесь и наступает самое интересное, ведь сегодня просто нет ни одного кандидата, способного вместить миллионы видеокарт, которые единовременно вольются в сеть. Мы не будем обсуждать всех кандидатов, но даже при текущей мощности все они приносят гораздо меньше прибыли, чем Эфир. Это значит, что при переходе хотя бы 10% всех майнеров на тот же Ethereum Classic, доходность обвалится. А ведь альтернатив не так уж и много. Эксперты предполагают, что в ходе возрастающих запросов сообщества майнеров будет создана новая криптовалюта, но подобные заявления пока выглядят безосновательно, поскольку гораздо проще сказать, чем создать единую криптовалюту, которой будут доверять сотни тысяч людей по всему миру.

Единственный реальный шанс, открывающий майнерам путь перехода на один из альткоинов – это резкое подорожание этого актива. Давайте думать: на утро 21 марта капитализация Эфира составляла 344 миллиарда долларов. Ближайший конкурент, на которого надеются все майнеры (Ethereum Classic), с трудом перевалил за 5 миллиардов. Получается, что масштабные вливания майнеров сильно уменьшат доходность сети, а единственный выход, позволяющий сохранить доходы, заключается в росте цены альткоина. И здесь важно понимать, что тот же Ethereum Classic должен подорожать не в 5 и даже не в 10 раз. Мы точно не знаем, как всё будет, но если майнеры действительно выберут Ethereum Classic, то цена его просто обязана подскочить в несколько десятков раз. А вообще многое будет зависеть от нагрузки на сеть, что может выступать определяющим фактором для роста стоимости криптовалюты.

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И вот здесь и начинается самое интересное: эксперты отмечают, что за последние несколько дней Ethereum Classic начал резко дорожать. Как видите, только за прошлую неделю цена монеты выросла на 15 долларов или 55% (с 25 до 39). При этом аналитики полагают, что в течение нескольких дней Ethereum Classic может подорожать до 50 долларов. Если прогноз окажется верным, то мы станем свидетелями того, как практически на ровном месте капитализация одного из главных претендентов на замену Эфира увеличится в два раза. А это уже намёк на то, что именно Ethereum Classic может стать прибежищем для майнингового сообщества.