Несколько дней назад была запущена финальная тестовая сеть Kiln, после которой и состоится большое слияние

Уже несколько лет Виталик Бутерин с периодичностью в несколько месяцев рассказывает о скором переходе Эфира на алгоритм Proof of Stake (PоS). Дошло до того, что подобные заявления просто перестали считать правдивыми, а майнеры и вовсе начали насмехаться над попыткой заблокировать добычу криптовалюты на видеокартах. Во второй половине 2021 года Виталик Бутерин ещё раз анонсировал переход на PоS, но на этот раз запустил тестовую сеть, которая должна была стать основой для подобного процесса. Улыбки на лице фермеров сменила грусть, а многие осознали бесперспективность инвестиций в видеокарты. Сегодня мы уже выяснили, что это не могло не отразиться на доходах NVIDIA, которые стали ощутимо меньше. То ли ещё будет.

реклама

Несколько дней назад случилось страшное: запуск финальной тестовой сети Kiln. Об этом событии сообщили представители Ethereum Foundation, предложив всем энтузиастам поучаствовать в выявлении потенциальных ошибок. Предполагается, что сеть будет функционировать ровно 3 месяца, после чего наступит слияние и переход на ETH 2.0. Прежде чем перейти к выводам, давайте немного проясним ситуацию. Уже относительно давно существует отдельная сеть Beacon Chain. Именно туда любой желающий может закинуть 32 монетки Эфира и больше, отправив их на стейкинг. Пока участники не знают ни условий, ни размера награды, поэтому совершают все действия на свой страх и риск. Одновременно с этим известно, что до какого-то времени заблокированные монетки и вовсе нельзя извлечь обратно, но даже после слияния нужно ждать появления механизма, позволяющего вернуть временно утраченный депозит. Поскольку количество сумасшедших держателей Эфира огромно, то не удивительно, что число монеток в стейкинге составляет больше 10 миллионов.

Так вот, текущую сеть называют ETH 1.0, ну а в результате слияния с Beacon Chain и должна появиться новая ETH 2.0, ключевой особенностью которой будет полный отказ от начисления вознаграждения за традиционный майнинг при помощи алгоритма Proof of Work. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь команда ключевых разработчиков дала некоторые пояснения. Как оказалось, если тестовая сеть Kiln не будет иметь серьёзных ошибок, то уже через три месяца майнинг Эфира перестанет существовать. Пока об этом говорят с надеждой, поскольку никто не знает, сколько дыр отыщут в тестовой сети. Вот только есть большие сомнения, что даже небольшие проблемы будут найдены. Напомним, предыдущая тестовая сеть Kintsugi практически не содержала ошибок, ну а несколько обнаруженных проблем немного оттянули переход на финальную Kiln. Теперь там всё отлажено и работает словно швейцарские часы.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Вообще есть мнение, согласно которому быстрого отказа от добычи Эфира на видеокартах не будет. Вполне возможно, что механизм будет включать постепенное снижение награды, что должно снизить интерес к майнингу и открыть двери к безболезненному переходу на ETH 2.0.