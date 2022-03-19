Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Россия отправит на Марс собственную миссию ExoMars, а Европа останется без ракеты – Дмитрий Рогозин
Пока неясно, как европейцы планируют доставить свой марсоход на Марс без российской ракеты
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Человечество уже давно и упорно изучает ближайшие планеты Солнечной системы. Пожалуй, наибольшее внимание уделяется Марсу. Там есть несколько американских роверов, которые круглыми сутками напролёт колесят по Красной планете, отправляя на Землю важные сведения. Может показаться, что вскоре нас ждёт счастливое будущее, где колонизация спутников и планет станет обыденным явлением. Вот только это не так. США уже давно заявили, что не планируют сотрудничать в этой сфере с Россией и Китаем, обозначив круг стран, которые могут претендовать на крохи со стола дядюшки Сэма.

реклама

Аналогичные заявления делает и Илон Маск. Миллиардер неоднократно говорил о том, что не будет соблюдать общепринятые земные законы только потому, что на другой планете они не имеют силы. Это значит, что он и его команда создадут свои правила, которым вынуждены будут подчиняться все те, кто прибудет на Марс после Илона Маска. Звучит как вызов, хотя в этом нет ничего неожиданного, ведь на протяжение всей человеческой истории мы воевали как за уже занятые земли, так и за новые острова и континенты, до которых могли добраться. И вот здесь самое время понять, что освоение космоса будет жарким.

Европа уже давно сотрудничает с РФ в отношение освоения Красной планеты. С этой целью в 2016 году была запущена миссия ExoMars. К сожалению, были допущены просчёты, в результате которых посадочный модуль разбился. Вторая миссия ExoMars должна была состояться в 2020, но из-за коронавируса была перенесена на 2022. Что же, судя по всему, никакого полёта не будет, поскольку представители Европейского космического агентства (ESA) в одностороннем порядке вышли из всех соглашений с Россией. Предполагалось, что при помощи российского космического корабля на Марс доставят европейский марсоход Rosalind Franklin и российскую исследовательскую платформу Казачок. Неясно, как теперь европейцы планируют переместить свой ровер на десятки миллионов километров в открытом космосе. Очевидно, что никак, ну а в РФ уже заявили, что обойдутся без ESA.

Дмитрий Рогозин отметил, что реализация марсианской миссии не будет останавливаться. Задача простая: нужно построить ещё одну платформу Казачок согласно существующим чертежам и отправить её в космос. Она будет лишена мобильного модуля, но в данном случае это не так важно, поскольку в исследовательские задачи передвижение и сбор образцов не входит. А вообще неясно, или платформа до сих пор не была построена, или она находится в застенках ESA. В любом случае глава Роскосмоса уверяет, что это не будет проблемой для российских инженеров. Точных сроков отправки российской миссии ExoMars названо не было, а вот европейцы могут попытаться реализовать свой проект в 2024. В данном случае им нужно найти достаточно мощную ракету, поэтому проект и вовсе может быть отложен в долгий ящик.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Кстати, санкции могут негативно сказаться на существующей Международной космической станции. Обе стороны (США и РФ) уже начали заниматься собственными проектами, хотя пока это больше планы, чем реальные действия, ведь технологии на МКС тесно переплетены, а политики разрушают плоды многолетней работы.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #марс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Миссия поиска жизни на Марсе ExoMars-2022 поставлена на паузу
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Новая идея «Роскосмоса» - нужно больше роботов для колонизации Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомная энергетика США оказалась под угрозой санкций – поставки урана-235 могут быть остановлены
77
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
25
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
173
В Госдуме предложили запретить ушедшим иностранным компаниям возможность вернуться на срок 10 лет
26
РФ остановила поставки удобрений в ЕС – Европу ожидает резкий рост цен на продукты питания
25
До конца года может быть выпущено 30 млн экземпляров iPhone SE 2022
1
С момента основания NVIDIA потратила на разработки и исследования более $29 млрд
3
Укрепление рубля к доллару позитивно отразилось на цены комплектующих в магазине DNS
56
Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
13
Видеокарты дешевеют – NVIDIA планирует снизить цены на серию GeForce RTX 3000 на 12% до конца марта
10
Производители неона в РФ увеличили прибыль за счёт 9-кратного подорожания газа для полупроводников
13
30 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 17 марта 2022 года
6
AMD выпустила новое ПО Adrenalin: масштабирование RSR, повышение резкости RIS для видео и AMD Link
2
Анонсирован смартфон Honor Magic 4 Ultimate с сенсором 1/1,12 дюйма и зарядкой 100 Вт
1
Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50%
34
Европейские версии Poco X3 Pro начали получать стабильное обновление MIUI 13
7
Проекты ядерной энергетики США полностью зависят от России
31
Microsoft напоминает об отказе от поддержки Internet Explorer 11
1
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
158
Первые в мире контактные линзы с встроенными лекарствами разработала Johnson & Johnson
+

Популярные статьи

Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
98
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
8
Деньги вперед: главные игры второй половины марта 2022 года
6
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
6
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть вторая заключительная
+

Сейчас обсуждают

coo1erman
16:17
так это русские специалисты и рассказывают про фейки эти)
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
Как легко определить наZиста по авке.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:16
8%? Нифига себе. Да они все с голоду умрут там, не то что тут в рашке цены уже почти в 2 раза больше стали. По твоей логике получается 8%>100%
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:14
А тебя не смутило что трансляция на половине обрывалась? И судя по комментариям многих кто там был, их туда заставили прийти. Среди людей были учителя, ученики, и студенты. Так себе народа нагнали.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
odessa17
16:14
Северная Корея скоро покажется продвинутой страной…)))
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
HidaN20
16:13
что то это совсем не похоже на акцию. Больше похоже на нацистскую группировку. И людей чето мало.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
pavel80
16:12
Бюджетников согнали из МО и Москвы.
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Дмитрий Малинин
16:12
От этого ю-туб перестанет это делать? Или это вы лишаете свой народ просмотров каналов по интересам на ю-тубе?
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
HidaN20
16:11
Ну конечно же только по этому. Совсем не потому что там много независимых ютуб каналов которые говорят правду о войне.
Роскомнадзор назвал причину для блокировки Google и YouTube – русофобская политика сервисов
ахахах
16:10
это ты ты смотри недофейки свои
38 миллионов долларов каждую неделю теряют западные авиакомпании из-за закрытого неба России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем