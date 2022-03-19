Пока неясно, как европейцы планируют доставить свой марсоход на Марс без российской ракеты

Человечество уже давно и упорно изучает ближайшие планеты Солнечной системы. Пожалуй, наибольшее внимание уделяется Марсу. Там есть несколько американских роверов, которые круглыми сутками напролёт колесят по Красной планете, отправляя на Землю важные сведения. Может показаться, что вскоре нас ждёт счастливое будущее, где колонизация спутников и планет станет обыденным явлением. Вот только это не так. США уже давно заявили, что не планируют сотрудничать в этой сфере с Россией и Китаем, обозначив круг стран, которые могут претендовать на крохи со стола дядюшки Сэма.

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Аналогичные заявления делает и Илон Маск. Миллиардер неоднократно говорил о том, что не будет соблюдать общепринятые земные законы только потому, что на другой планете они не имеют силы. Это значит, что он и его команда создадут свои правила, которым вынуждены будут подчиняться все те, кто прибудет на Марс после Илона Маска. Звучит как вызов, хотя в этом нет ничего неожиданного, ведь на протяжение всей человеческой истории мы воевали как за уже занятые земли, так и за новые острова и континенты, до которых могли добраться. И вот здесь самое время понять, что освоение космоса будет жарким.

Европа уже давно сотрудничает с РФ в отношение освоения Красной планеты. С этой целью в 2016 году была запущена миссия ExoMars. К сожалению, были допущены просчёты, в результате которых посадочный модуль разбился. Вторая миссия ExoMars должна была состояться в 2020, но из-за коронавируса была перенесена на 2022. Что же, судя по всему, никакого полёта не будет, поскольку представители Европейского космического агентства (ESA) в одностороннем порядке вышли из всех соглашений с Россией. Предполагалось, что при помощи российского космического корабля на Марс доставят европейский марсоход Rosalind Franklin и российскую исследовательскую платформу Казачок. Неясно, как теперь европейцы планируют переместить свой ровер на десятки миллионов километров в открытом космосе. Очевидно, что никак, ну а в РФ уже заявили, что обойдутся без ESA.

Дмитрий Рогозин отметил, что реализация марсианской миссии не будет останавливаться. Задача простая: нужно построить ещё одну платформу Казачок согласно существующим чертежам и отправить её в космос. Она будет лишена мобильного модуля, но в данном случае это не так важно, поскольку в исследовательские задачи передвижение и сбор образцов не входит. А вообще неясно, или платформа до сих пор не была построена, или она находится в застенках ESA. В любом случае глава Роскосмоса уверяет, что это не будет проблемой для российских инженеров. Точных сроков отправки российской миссии ExoMars названо не было, а вот европейцы могут попытаться реализовать свой проект в 2024. В данном случае им нужно найти достаточно мощную ракету, поэтому проект и вовсе может быть отложен в долгий ящик.

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Кстати, санкции могут негативно сказаться на существующей Международной космической станции. Обе стороны (США и РФ) уже начали заниматься собственными проектами, хотя пока это больше планы, чем реальные действия, ведь технологии на МКС тесно переплетены, а политики разрушают плоды многолетней работы.