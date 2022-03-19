Лучшие предложения на 19 марта, которые только можно найти в продаже

Сегодня никто не питает иллюзий относительно быстрого возврата к февральским ценам на видеокарты. Нужно понимать, что возврата как такового и вовсе может не быть, если речь идёт о рублёвых ценах, поскольку неясно, как будет складываться обстановка с золотовалютными резервами и способностью Центробанка выплачивать купоны по евробондам. Всё это значит, что какое-то время геймерам придётся жить в условиях, когда видеокарт много, но покупать их будут только наиболее состоятельные любители компьютерных игр. Сегодня мы решили изучить ассортимент магазина Ситилинк. Ниже вы можете наблюдать наиболее перспективные и выгодные модели с точки зрения соотношения между ценой и производительностью.

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С нашей точки зрения самым выгодным флагманом является Radeon RX 6900 XT. Здесь вам и разрешение 4К на максималках, и 16 Гб видеопамяти, и огромный запас прочности. Стоит всё это около 214 000 рублей, но прямые конкуренты из стана NVIDIA обойдутся ещё дороже (GeForce RTX 3080 Ti). Учтите, что вы ещё и получаете скидку в размере 120 000 рублей, хотя мы прекрасно понимаем, что в наше время найти 214 000 на развлечения могут единицы.

Интересным предложением может стать GeForce RTX 3080. Речь идёт о видеокарте производства GIGABYTE, которая является эталонной версией, а значит включает эффективную систему охлаждения, хотя и лишена заводского разгона. Стоит такая карта 170 тысяч рублей, а скидка достигает 120 тысяч. Прямое сравнение с Radeon RX 6900 XT видеокарта GeForce RTX 3080 проигрывает, а вот в трассировке лучей легко кладёт более дорогую конкурентку на лопатки.

В качестве компромисса предлагаем вам присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. Здесь главное преимущество – это цена, ведь за неполных 143 тысячи рублей вы получаете ультимативный уровень производительности. В 4К играть получится на высоких настройках графики, ну а показатели в трассировке лучей порадуют любителей технологий.

Radeon RX 6700 XT предназначена для игр в разрешении 2К и стоит около 125 тысяч рублей. Стоит отметить, что это одна из немногих видеокарт, которая до резкого подорожания стоила около 100 000 рублей, а значит текущая цена относительно неплохая, учитывая плавающий курс рубля.

Ничего быстрее до 90 тысяч рублей, чем Radeon RX 6600 XT сегодня не найти. В первой половине февраля такая видеокарта стоила около 65 тысяч, поэтому стоит как следует подумать, прежде чем расставаться с такой немаленькой суммой. Никто не обещает нам суперскидок, но по сравнению с началом марта, это просто манна небесная.

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Мы не рекомендуем покупать ничего дешевле GeForce GTX 1660 Ti, если вы вообще планируете играть в современные игры. Более дешёвые графические чипы вынудят вас испытывать постоянный дискомфорт, поэтому либо вы платите 66 тысяч здесь и сейчас, либо просто нужно немного подождать. Мы прекрасно понимаем, что многие наши читатели уже ждут почти два года, но кто мог предугадать, что за это время столько всего случится в мире.