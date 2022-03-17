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Невнимательный майнер потерял 500 000р – реальная история сгоревшего GPU у 2х-GeForce RTX 3080 от DG
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Скорее всего данный материал порадует тех, кто относится к майнерам с негативом. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь именно криптовалютная лихорадка усилила дефицит графических чипов, что не позволило многим из наших читателей купить себе игровую видеокарту в 2021 году. Тогда казалось, что положение удастся исправить уже в 2022, но американские санкции и бегство NVIDIA и AMD поставили крест на подобных мечтах. В последние дни мы стали замечать, что цены падают, но до февральских минимумов ещё далеко. А вообще кажется, что сегодня только сумасшедший может купить видеокарту для добычи Эфира. Как оказалось, майнеры ещё не перевелись, а денег у них достаточно.

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На канале блогера Дмитрия Герасимова появилась ещё одна душещипательная история. На этот раз нам рассказали о майнере-неудачнике. Давайте опишем всё так, как происходило в реальности. Неизвестный фермер где-то раздобыл 2 бывшие в употреблении видеокарты GeForce RTX 3080. Сколько он за них отдал, не уточняется. Предположим, что не меньше 220 000 рублей за каждую. Судя по всему, у него уже была рабочая ферма, а две карточки – это попытка инвестиции или спасения рублёвых накоплений. Всё это уже не важно, поскольку обе карты не проработали на ферме даже секунды.

Судя по всему, майнер очень нервничал. Он вставил первую карту в райзер-адаптер, но та не заработала. Решив, что возникла какая-то ошибка, паренёк вставил туда и вторую карту, не добившись каких-то положительных результатов. Не придумав ничего умнее, он вытащил со своей фермы рабочую GeForce GTX 1080 Ti и установил её в тот же райзер. После того как и эта карта не запустилась, он обнаружил, что райдер стоит неправильно. Как именно, вы можете увидеть на изображении ниже. Осознав, что сделал что-то очень нехорошее, майнер отнёс все три видеокарты в мастерскую.

Как оказалось, все три видеокарты сгорели окончательно и бесповоротно. Если говорить о попытке вернуть погорельцев в строй, то понадобится найти три аналогичных графических чипа. Поскольку сегодня наблюдается дефицит не только готовых видеокарт, но и комплектующих, то найти GPU для GeForce RTX 3080 будет сложно. Мало того, стоить процедура возвращения к жизни будет не меньше 150 000, а ремонт может быть осложнён тем, что есть вероятность выхода из строя чипов видеопамяти. В целом блогер констатирует, что майнер по глупости потерял 500 000 рублей. Он пока не связывался с бедолагой, поэтому не знает, захочет ли тот попытаться восстановить видеокарты. Даже если такая попытка будет предпринята, то ремонт может стоить не меньше 300 000 рублей, но ведь есть ещё и GeForce GTX 1080 Ti, которая стала жертвой невнимательности. Сочувствовать майнеру или нет, это уже ваше право. Расскажите в комментариях, что вы по этому поводу думаете.

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#майнинг #geforce rtx 3080
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