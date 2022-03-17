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Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
Некоторые флагманы подешевели на 200 000 рублей за последнюю неделю
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Видеокарты не только возвращаются в российские магазины, но и ощутимо дешевеют. Наиболее дорогие модели NVIDIA скинули почти 200 000 рублей за неделю. Мы не станем лукавить, ведь до этого эти же видеокарты подорожали чуть ли не в 3 раза, поэтому даже сегодня они стоят намного больше, чем в начале февраля. И всё же, если у вас есть 238 000 рублей, то вы вполне можете побаловать себя GeForce RTX 3090. Именно столько и даже немного дороже она стоила осенью, а значит при текущем курсе все оборачивается не так плохо.

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А вообще последние наши обзоры видеокарт были весьма однобоки, предлагая вам ознакомиться исключительно с дорогостоящими моделями. Сегодня мы исправим это безобразие, обратившись к бюджетным графическим чипам. Помните, что цены на них сильно завышены, но с этим поделать мы ничего не можем. Начнём. Если вы хотите сэкономить, но получить доступ к старым играм и даже многопользовательским шутерам, то лучшим выбором будет GeForce GT 1030. Карта стоит около 14 тысяч рублей и предназначается для тех, кто не планирует на время отдохнуть от блокбастеров, посвятив себя неугасающему ретро. Кстати, она отлично тянет GTA 5, а что ещё нужно?

GeForce GTX 1050 Ti обойдётся вам в 38 тысяч, а текущая цена почти на 15 000 дороже февральской. Если вам уж очень захотелось поиграть, то вы должны помнить о компромиссах, ведь несмотря на высокую цену, графические настройки придётся снижать, а разрешение выше 1080р не выставить. GeForce GTX 1650 немного быстрее, но и стоит она дороже, поэтому здесь всё зависит от глубины вашего кошелька. Покупать данную видеокарту с надеждой на длительный запас прочности не нужно, а вот спокойно расслабиться в ожидании разрешения всех мировых кризисов один год вполне можно. Вообще, если у вас есть 47 тысяч рублей, и вы хотите видеокарту – берите Radeon RX 6500 XT. Она ощутимо быстрее GeForce GTX 1650, при этом стоит столько же. Надеемся вы не верите в рассказы диванных аналитиков относительно проблем с драйверами и падением количества кадров в играх?

GeForce GTX 1660 – это совсем другой уровень производительности. Здесь уже можно не волноваться о настройках целых два года. Мечтать о разрешении 2К не приходится, но и 1080р достаточно, тем более что игровые студии ушли из России, поэтому какое-то время играть придётся с английской озвучкой. Что любопытно, GeForce GTX 1660 Ti дороже всего на тысячу рублей, хотя намного быстрее. Мы советуем присмотреться именно к этой модели. Кстати, есть ещё GeForce GTX 1660 SUPER, которая скинула 50 000 рублей и кажется нам отличным предложением.

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GeForce RTX 2060 – это неумирающая классика, ведь сама видеокарта будет актуальна ещё несколько лет, хотя стоит она неприлично дорого. В комплекте трассировка лучей и максимальные настройки графики в 1080р. Слегка выходит за 100 000 новенькая Radeon RX 6600 XT. С нашей точки зрения, это лучшая видеокарта 2021 года, которая даже сегодня намного выгоднее своих прямых конкурентов. Если у вас завалялись 102 790 рублей – бегом в магазин.

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#видеокарты #скидки #geforce gtx 1660s
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