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Цены на видеокарты в магазинах РФ продолжают снижаться – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 41%
GeForce RTX 3090 подешевела более чем на 200 000 рублей
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-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Первое, что мы хотим донести до наших читателей: цены на видеокарты намного выше тех, что можно было наблюдать во второй половине февраля. Это значит, что мы рекомендуем вам думать головой, прежде чем совершать какие-либо покупки, поскольку уже сегодня ясно, что поставки графических чипов в Россию действительно находятся под угрозой, а ключевые игроки покинули рынок. Положение могут исправить поставки из Китая, но стоимость подобной продукции окажется намного выше, чем многие наши читатели будут готовы за неё платить. Именно поэтому наиболее правильным решением будет попытка переждать до лучших времён. Через несколько месяцев (а может и раньше) курс рубля стабилизируется, что позволит оценивать свои возможности без спекуляций и огромных переплат.

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Если вы здесь и сейчас ощущаете острую нехватку видеокарты в вашем системном блоке, то читайте наш материал. Выбор огромен, хотя стоимость далека от идеала. Прежде всего мы предлагаем вам взглянуть на GeForce RTX 3090. На пике подорожания данная карточка стоила больше 600 тысяч, ну а сегодня опустилась ниже 400 000 рублей. Учтите, что только за последние несколько суток она скинула добрую сотню тысяч рублей.

Radeon RX 6900 XT демонстрирует рекордные показатели удешевления. За прошедшие несколько дней цена на неё упала на 41% или на немалые 160 тысяч рублей. Напомним, что ещё совсем недавно подобные карты стоили около 150 000 рубликов, поэтому нынешние 238 000 всё ещё сильно завышены. В данном случае не стоит забывать о проблемы роста курса национальной валюты, что не могло не сказаться на конечной стоимости.

GeForce RTX 3080 всё так же далека от нормы, и превышает февральскую цену на 60 000 рублей. Несмотря на это скидка существенна, что позволяет геймерам с деньгами получить скоростную флагманскую видеокарту без долгих ожиданий скидок и выгодных предложений.

А вот цена на GeForce RTX 3070 явно не соответствует её статусу. Отдать 152 тысячи за видеокарту, которая не способна тянуть все игры в 4К – это откровенная глупость. Мы советуем вам поискать более выгодных предложений, хотя ничего быстрее за 152 тысячи мы не обнаружили.

GeForce RTX 2060 SUPER осенью стоила около 110 тысяч рублей. Тогда это казалось жутко дорого. Впрочем, сегодня мало что изменилось в нашем восприятии, хотя уже в обозримом будущем станет ясно, что возврата в прошлое не будет. Именно поэтому нам кажется, что купить GeForce RTX 2060 SUPER за 120 тысяч – это неплохая мысль.

GeForce GTX 1660 SUPER опустилась до 79 тысяч. Кстати, именно столько она стоила в октябре, хотя тогда цена была оправдана высокими доходами в майнинге. Скажем прямо: ничего более быстрого дешевле 79 тысяч рублей в Ситилинк нет, поэтому торопыгам, которые не хотят ждать несколько месяцев, мы предлагаем присмотреться к этой видеокарте.

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Ну и на сладкое GeForce GTX 1650. Мы ещё помним, как эта видеокарта стоила 23 тысячи рублей, а значит у нас почти двухкратное увеличение цены. Если сравнивать её с более скоростными GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6900 XT, то последние кажутся намного выгоднее, поскольку подорожали на 60%.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3090
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