При этом готовится единый закон, в рамках которого будет определено место криптовалют в экономике ЕС

Майнинг Биткоинов потребляет невероятное количество электроэнергии. Неясно, о чём вообще думал Сатоши Накамото, но его детище оказалось одним из самых ужасных изобретений человечества и сжигает просто невероятное количество углеводородов. Для сравнения, к концу 2021 года вся сеть Биткоина стала потреблять больше, чем Норвегия. Если бы шла речь о конкретной стране, то эксперты разместили бы её на 27 место в мире, что даёт понимание о масштабах проблемы. В прошлом году Китай отказался от криптовалют, запретив добычу, торговлю и даже хранение цифровых активов. Ясно, что главная причина заключалась в попытке освободить нишу для цифрового юаня, но экология здесь была не на последнем месте.

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Поскольку Европейский союз уже много лет пытается двигаться в сторону энергоэффективности и снижению давления на природу, то вполне естественным стал вопрос запрета криптовалют, которые добываются при помощи традиционного алгоритма Proof of Work (PoW). Вчера состоялось заседание ЕК, в рамках которого была поставлена окончательная точка, а в будущем парламентарии не планируют возвращаться к этому вопросу. Итак, Комитет по экономическим и валютным вопросам постановил отказаться от запретительных мер в отношение криптовалют, которые тратят электричество для добычи. Одновременно с этим отмечается, что нужно как можно скорее принять законодательную базу, направленную на регулирование цифровых денег на территории Европейского союза.

Многие европейские экологи выразили разочарование таким решением, поскольку добыча криптовалют подрывает обязательства ЕС, которые направлены на переход на чистую энергетику. Проблема здесь в том, что основная часть Биткоина добывается при помощи электричества, которое генерируется в результате сжигания углеводородов (обычный уголь). Таким образом можно констатировать, что одной рукой парламентарии заставляют крупные компании тратить миллиарды долларов на экологию, а другой рукой открывают двери для майнеров. Особенно проблемным называют исход фермеров из Китая. Дело в том, что немалая часть добычи так обеспечивалась чистой энергией, добытой на гидроэлектростанциях. После появления в Европе майнеры начали использовать имеющиеся источники, ну а многие страны просто сжигают уголь, ощутимо нарастив выбросы парниковых газов.

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Напомним, не все криптовалюты тратят огромное количество электричества. В настоящий момент Эфир всё ещё функционирует на основе доказательства работы, но уже вскоре он перейдёт на Proof of Stake (PоS), что позволит снизить расход энергии на 99%. Эксперты надеются, что примеру Эфира последуют и другие криптовалюты, а в будущем это станет новым трендом. Здесь нужно понимать, что количество майнеров, копающих Биткоин, растёт, а ними увеличивается и потребление энергии со сжиганием угля. Поскольку запрещать такое никто в Европе не решился, многим компаниям придётся инвестировать в экологию ещё больше денег.