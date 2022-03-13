Пока неясно, смогут ли политики принять закон, но его реализация затянется на несколько лет

Несмотря на то, что в интернете достаточно информации о принципах добычи криптовалют, у наших читателей часто возникают вопросы на эту тему. Именно поэтому мы начнём с краткого пояснения. Биткоин основан на алгоритме Proof of Work (PoW). Это так называемое доказательство работы, когда разработанный Сатоши Накамото механизм учитывает мощность процессора в соответствие с его возможностями решать те или иные задачи с той или иной скоростью. Чем более производительным является процессор, тем у него выше показатель хешрейта, определяющий размер вознаграждения. Эфир работает по точно такому же алгоритму PoW, но делает это на основе графических чипов. Поскольку майнеры используют миллионы высокопроизводительных процессоров и видеокарт, то их потребление оказывается настолько огромным, что вызывает опасения экологов из-за негативного влияния на природу.

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Особенно подобные опасения заметны в Европе, где уже много лет реализуется курс на чистую энергетику. Слухи о нежелании политиков терпеть перерасход электричества в результате добычи криптовалют ходят давно, но только недавно они обрели форму, ну а уже завтра состоится голосование в парламенте ЕС. Известно, что именно 14 марта будет принята или отклонена новая нормативно-правовая база, в рамках которой появится понимание места криптовалют в жизни каждого европейца. Эксперты предполагают, что это может иметь далекоидущие последствия, поскольку грозит полным запретом добычи Биткоина и Эфира с помощью традиционного алгоритма Proof of Work. Проект получил название MiCa и был предложен комитетом по экономическим и валютным вопросам Евросоюза.

Кроме полного запрета на майнинг с помощью доказательства работы могут быть введены ограничения в хождении криптовалют, добытых в результате работы подобного алгоритма. Таким образом единовременно политики могут запретить и Эфир, и Биткоин, поскольку транзакции также потребляют энергию, которая могла пойти на нужды обычных людей или вовсе быть сэкономлена. Нужно понимать, что пока у политиков нет единой точки зрения относительно этого вопроса, а существуют целые группы, которые пытаются убедить ЕС в неразумности подобных решений.

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А вообще всё не так плохо. Даже если такой закон и будет принят, запрещать уже завтра никому никто ничего не будет. В законопроекте указываются рамки до 2025 года, поэтому у майнеров и держателей криптовалют есть ещё время. Что до Биткоина, то пока сложно сказать о том, что планируют разработчики, а вот Эфир может перейти на Proof of Stake (PоS) уже в первой половине 2022 года. Почитайте об этом в нашем материале, если вы ещё не в курсе всех обстоятельств.