Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
14 марта парламент ЕС может запретить хождение и майнинг Эфира и Биткоина – Bloomberg
Пока неясно, смогут ли политики принять закон, но его реализация затянется на несколько лет
анонсы и реклама
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-230 000 на Ryzen 3990x - цена тебя удивит
-112 000р на топовый смарт Samsung
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-23000р на RTX 3060
-120 000р на RTX 3090 MSI

Несмотря на то, что в интернете достаточно информации о принципах добычи криптовалют, у наших читателей часто возникают вопросы на эту тему. Именно поэтому мы начнём с краткого пояснения. Биткоин основан на алгоритме Proof of Work (PoW). Это так называемое доказательство работы, когда разработанный Сатоши Накамото механизм учитывает мощность процессора в соответствие с его возможностями решать те или иные задачи с той или иной скоростью. Чем более производительным является процессор, тем у него выше показатель хешрейта, определяющий размер вознаграждения. Эфир работает по точно такому же алгоритму PoW, но делает это на основе графических чипов. Поскольку майнеры используют миллионы высокопроизводительных процессоров и видеокарт, то их потребление оказывается настолько огромным, что вызывает опасения экологов из-за негативного влияния на природу.

реклама

Особенно подобные опасения заметны в Европе, где уже много лет реализуется курс на чистую энергетику. Слухи о нежелании политиков терпеть перерасход электричества в результате добычи криптовалют ходят давно, но только недавно они обрели форму, ну а уже завтра состоится голосование в парламенте ЕС. Известно, что именно 14 марта будет принята или отклонена новая нормативно-правовая база, в рамках которой появится понимание места криптовалют в жизни каждого европейца. Эксперты предполагают, что это может иметь далекоидущие последствия, поскольку грозит полным запретом добычи Биткоина и Эфира с помощью традиционного алгоритма Proof of Work. Проект получил название MiCa и был предложен комитетом по экономическим и валютным вопросам Евросоюза.

Кроме полного запрета на майнинг с помощью доказательства работы могут быть введены ограничения в хождении криптовалют, добытых в результате работы подобного алгоритма. Таким образом единовременно политики могут запретить и Эфир, и Биткоин, поскольку транзакции также потребляют энергию, которая могла пойти на нужды обычных людей или вовсе быть сэкономлена. Нужно понимать, что пока у политиков нет единой точки зрения относительно этого вопроса, а существуют целые группы, которые пытаются убедить ЕС в неразумности подобных решений.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

А вообще всё не так плохо. Даже если такой закон и будет принят, запрещать уже завтра никому никто ничего не будет. В законопроекте указываются рамки до 2025 года, поэтому у майнеров и держателей криптовалют есть ещё время. Что до Биткоина, то пока сложно сказать о том, что планируют разработчики, а вот Эфир может перейти на Proof of Stake (PоS) уже в первой половине 2022 года. Почитайте об этом в нашем материале, если вы ещё не в курсе всех обстоятельств.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство США разработало стратегию по регулированию криптоактивов и выпуску цифрового доллара
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
Падение спроса на видеокарты для майнинга в 2022 году снизило доходы NVIDIA на 75%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия может остановить мировое производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
286
«Бесцензурный» поисковик DuckDuckGo будет цензурировать поисковую выдачу с «российской дезинформацией»
22
Российские магазины ощутимо скинули цены на видеокарты – флагманы NVIDIA со скидками до 400 000 р
146
Из онлайн-экшена World of Tanks завтра уберут карты «Харьков» и «Минск»
30
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
144
Процессоры Intel и AMD вернулись в российские магазины – скидки доходят до 230 000 рублей
146
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
95
Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
189
Две минуты геймплея ремейка Dead Space, релиз — в начале 2023 года
12
США пытаются ограничить цифровой юань и запретить его хождение в странах-союзниках
17
Правительство США разработало стратегию по регулированию криптоактивов и выпуску цифрового доллара
6
Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили продажи в России и Беларуси
16
Xiaomi привезла в РФ большую партию смартфонов, но цены оказались гораздо выше ожиданий рынка
33
Роскомнадзор пообещал заблокировать Instagram на территории России
1
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
32
MIT: Ученые впервые заглянули на темную сторону горячего Юпитера WASP-121b
2
7К-гейминг пришёл: «М.Видео» сообщила о значительном повышении цен на игры
8
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
6
Французский производитель мобильных домов Baluchon представил Kalzennig - новый вариант крошечного дома
+
Появились результаты тестов процессора Huawei Kirin 9000L в Geekbench
1

Популярные статьи

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
13
Игровой М2 накопитель PNY XLR8 Gaming CS3040: обзор и тестирование на ПК и PS5
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
13
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Rey.B.
14:00
Ага... Продать видяхи и получить повестку..... Повезло?
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
Rey.B.
13:55
Так то княжеские имена. Для них "владеет миром" были вещью естественной. Для какого-нибудь современного нищеброда, оно конечно выглядит смешно. За 1000 лет сформировалась система тройных имён. Первое ...
Через 3 месяца Эфир может перейти на Proof of Stake, заблокировав майнинг на видеокартах
Vovrot
13:54
Кому и для чего ты высрал свои потуги, малыш? Все и так прекрасно знаю сегодняшние цены. Или ты решил показаться здесь умным? Всем на тебя по х у й, ты здесь никто.
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Alex
13:54
Уйди отсюда.
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
skydan
13:54
Львовская военная администрация заявляет уже о 35 погибших и 134 раненых в результате обстрела Яворивского полигона
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
Felsher03
13:54
Ну так они и расчитаны на детей и лохов.))
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
Алексей Пикалов
13:50
Согласен, правильнее писать: "Огромные наценки на процессоры стали чуть менее огромными, но все ещё гигантские".
Энтузиаст попытался восстановить видеокарту, в которой поселилась мышь – реальная история от DG
Vovrot
13:50
Иди куда шёл, ноунейм. Здесь тебе не рады. Фанат, сцука, автотаза.
Заплатка для процессоров AMD для эксплойта Spectre V2 замедляет работу системы до 54% – Phoronix
Alex Barash
13:49
А сколько сала переварили, кто бы говорил
Из онлайн-экшена World of Tanks завтра уберут карты «Харьков» и «Минск»
Vovrot
13:48
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем