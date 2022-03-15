Можно ли сегодня запускать новые игры на видеокарте GeForce GTX 650 Ti? Давайте разбираться

Сегодня мы продолжим говорить о видеокартах. Поскольку цены не только не вернулись к рекомендованным, но и выросли в несколько раз, рассматривать покупку в магазине всерьёз может только сумасшедший миллионер. Мы не рекомендуем вам ломиться на вторичный рынок, ведь там вас также подстерегает масса мошенников и любителей лёгкой наживы. Именно поэтому стоит поспрашивать у знакомых, вдруг у них завалилась старая игровая карточка.

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Представители канала zWORMz Gaming порылись по сусекам, где и нашли GeForce GTX 650 Ti, выпущенную почти 10 лет назад. Напомним, это бодрая бюджетная модель, которую можно было купить в районе 200 долларов. В конце своего жизненного цикла цены на подобные графические чипы опускались до рекомендованных 150 долларов. Было время, когда автор данного материала вынужден был вернуть купленную GeForce GTX 1070 по гарантии, оставшись вовсе без видеокарты. На помощь пришёл один из знакомых, которые дал на время GeForce GTX 650 Ti. Играть на ней было можно, но даже три года назад она казалась сильно устаревшей. Давайте посмотрим, на что старушка способна в 2022.

Отметим сразу, что манипуляции с графическими настройками и снижение разрешения дисплея позволяют добиться стабильных 30 и больше кадров в секунду даже в Cyberpunk 2077. Вот только играть нормально ни в Red Dead Redemption 2, ни в Forza Horizon 5 просто невозможно. Главная проблема в том, что GeForce GTX 650 Ti находится уже за пределами нижней ступени игрового небосклона. Это значит, что получить доступ к новым проектам можно с большими оговорками, а картинка выглядит печально. Если у вас крепкие нервы и плохое зрение, то играть можно, поскольку каша, которая творится на экране, не сможет вас выбить из колеи. А вот всем остальным владельцам данной карточки мы рекомендуем запускать исключительно онлайн-шутеры.

Например, в Fortnite можно добиться почти 150 кадров в секунду, а в Dota 2 – 116 fps. В Valorant и CSGO ситуация аналогичная, поэтому любителям многопользовательских баталий такая видеокарта придётся по вкусу. Всё относительно стабильно в GTA 5, а вот 51 кадр в секунду в COD Warzone даётся игре с большим трудом. Здесь разрешение сбросили до минимально возможных, что напоминает картофельную графику. Это же можно увидеть и в Battlefield V, и в Dying Light 2.

Купить сегодня GeForce GTX 650 Ti на вторичном рынке всё ещё можно. Цены стартуют с 6000 и доходят до 8 тысяч рублей. Таким образом можно констатировать, что покупать её для современных игр глупо, поскольку потенциал у карты нулевой, а вот для небольших забегов по популярным шутерам старушка сгодится. Ну а по сравнению с парой сотен тысяч, которые сегодня просят за видеокарты в магазинах, GeForce GTX 650 Ti и вовсе кажется настоящим подарком судьбы.

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