Речь о возможной национализации немецкой компании

Не так давно стало известно о подготовке проекта о национализации западных компаний, которые бросили российский рынок. В качестве первой жертвы может быть выбрана американская сеть ресторанов McDonald’s. Журналисты уже успели изучить отдельные пункты закона и рассказывают о том, что решение о конфискации собственности будет доверено арбитражному суду. Есть несколько основных критериев, на основе которых и будет учитываться целесообразность национализации западных активов. Например, 25% всех акций принадлежат гражданам страны, которая объявила санкции против России. Также полная стоимость активов не должна быть меньше 1 миллиарда рублей, а трудиться на предприятии должно не меньше 100 человек.

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Как оказалось, под угрозой все активы Mercedes-Benz. Так, немцы уже остановили поставки новых автомобилей, а также полностью заблокировали работу завода, который находится в 40 километрах от Москвы и располагается в индустриальном парке «Есипово». В качестве причин называются некие проблемы с логистическими цепочками, а также перебои электричества. Если поверить в первое ещё можно, то второе выглядит комично и явно не соответствует действительности. Ну и в качестве третьей причины указываются опасения кибератак. Неясно, кто и зачем будет нападать на немцев, но никаких пояснений подобным заявлениям не было.

Известно, что на заводе в «Есипово» собирали не только седаны E-класса, но и кроссоверы GLC, GLE и GLS. В цехах трудилось не меньше 1000 работников, а только сам проект строительства обошёлся немцам в 300 миллионов евро. Активы Mercedes-Benz составляет около 289.7 миллиарда рублей, что соответствует более 2 миллиардам евро. Кстати, только дочка ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» получила долговых обязательств в зарубежных банках на 1 миллиард евро, которые предназначались для поддержания стабильной операционной деятельности.

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Представители Mercedes-Benz Group отмалчиваются. Пока неясно, чем ответят немцы, но потеря такого ценного актива может нанести ощутимый урон по автопроизводителю. Нужно учитывать, что компания не только рискует потерять производственные мощности и поставки на рынок РФ, но и испытывает массу нерешённых проблем. В первую очередь это полупроводниковый кризис, в результате которого предприятия не дополучили немалую часть чипов, снизив количество выпускаемых машин. Также немцев сильно потрепал коронавирус, а на 2022 год намечались планы возвращения утерянных позиций, и попытка выйти на докризисный уровень производства. Очевидно, что немцам придётся как следует задуматься, а иначе последствия могут быть необратимыми.