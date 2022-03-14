Производительность новинки впечатляет, а результат оказался на 28% быстрее предыдущего Threadripper PRO 3995WX

В январе 2020 года в продажу поступил новый флагманский процессор Threadripper 3990X, который включал 64 ядра и предлагал невероятную скорость в многопоточных задачах благодаря продвинутой архитектуре и передовому 7-нм технологическому процессу. Время шло, многие наши читатели знают, что ещё осенью 2021 года AMD должна была перевести свои камни на 5-нм техпроцесс, но не сделал это из-за проблем с дефицитом полупроводников. На самом деле причина банальна и состоит в резком росте продаж смартфонов производства Apple. Именно так, яблочники заняли большую часть мощностей тайваньской TSMC, ну а остальным просто не хватило места на корабле, плывущем в русле высоких технологий. Этой осенью можно ожидать, что красным наконец улыбнётся удача, но случится это только потому, что Apple переходит на более продвинутый техпроцесс. Ну а пока до этого ещё слишком далеко AMD решила использовать наработки архитектуры Zen 3 с целью доказать всем сомневающимся кто в реальности производит самые быстрые процессоры на планете.

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Сегодня была анонсирована новая линейка с флагманским Threadripper PRO 5995WX, который использует всё тот же 7-нм технологический процесс и предлагает 64 ядра. Тактовая частота доходит до 4.5 ГГц, а сами ядра собраны в виде чиплетов по 8 ядер на матрицу. TDP заявлено на отметке 280 Вт, ну а а общее количество кэш-памяти третьего уровня (L3) достигает 256 Мб. Цена подобного процессора пока не объявлена, но эксперты полагают, что он будет не дешевле 5000 долларов и вполне может стартовать с 6 тысяч, поскольку дефицит никуда не ушёл, а производительность выходит за все разумные рамки. Купить отдельно новый камень какое-то время будет невозможно, поскольку он станет эксклюзивом для рабочей станции Lenovo P620.

Как вы понимаете, в рамках 7-нм техпроцесса выдавать всё более быстрые процессоры крайне сложно, а особенно демонстрировать огромный прирост производительности, но AMD с честью справилась с таким вызовом. Если сравнивать его с предыдущим флагманом Threadripper PRO 3995WX, то новый Theadripper PRO 5995WX в тесте Passmark оказался на 28% быстрее, что стало настоящей неожиданностью для экспертов. Если говорить о конкретных цифрах, то новинка набрала 108 822 балла, впервые перешагнув планку в 100 тысяч для данного теста. Кстати, новый флагман оказался на 23% быстрее дорогущего серверного EPYC 7763.

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Кроме Theadripper PRO 5995WX были представлены ещё несколько процессоров. В линейку включены как 32-ядерные, так и 24-ядерные камни. Ну а самый бюджетный Ryzen Threadripper 5945WX и вовсе включает 12 ядер и 24 потока. Производительность его можно оценить на изображении выше. Он не хватает звёзд с неба, но демонстрирует неплохой стабильный рост. Возможно, после официального релиза в сети появятся развёрнутые тесты всей линейки. А вообще изучите таблицу самых быстрых процессоров. Как видите, из 25 мест за Intel только одна позиция, где на 17 месте расположился серверный камень.