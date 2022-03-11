Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 11 марта 2022 года
Если вас смартфон есть в списке, то прошивка к вам прилетит по воздуху в самое ближайшее время
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Несколько дней назад мы могли ознакомиться с инсайдерским списком актуальных смартфонов, которые с вероятностью до 100% получат MIUI 13 в первой половине 2022 года. Что любопытно, на этот раз точных дат нет, а инсайдеры делают некоторые намётки, рассказывая о том, когда примерно выйдет китайская и глобальная прошивки. В то же время есть оговорка, согласно которой региональные версии и вовсе могут задержаться, поэтому вполне возможно, что некоторым владельцам смартфонов 2020 года выпуска придётся набраться терпения.

реклама

Так называемый финальный список включает 45 наименований, но совсем не даёт представления о том, какие же телефоны Xiaomi получили MIUI 13 на 11 марта 2022 года. Сегодня мы попытаемся этот пробел залатать. Предупреждаем сразу, что информация пусть и обновляется каждый день, но в некоторых случаях может не соответствовать действительности, поскольку собирают её живые люди. Энтузиастам приходится следить за множеством утечек, а значит некоторые неточности могут присутствовать.

Ниже перечень из 28 смартфонов, получивших самую новую прошивку на данный момент. Поскольку различных версий MIUI 13 слишком много, то часто стабилка вышла только для китайского рынка, тогда как во многих случаях уже доступна и глобальная версия. Часть из указанных ниже аппаратов уже начала обновляться в России, ну а многие сделают это в самое ближайшее время. Если вы заметили, то подборка очень пёстрая и не укладывается в ту информацию, которую нам предоставляли инсайдеры о первых двух волнах. Получается, что существует определённый план, но иногда гораздо раньше появляются прошивки для мобильных телефонов, которые начали тестироваться всего месяц назад.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Инсайдеры поясняют, что это может быть связано с тем, что там найдено минимальное количество ошибок, поскольку внутренние закрытые тесты оказались эффективны. В любом случае здесь нет множества актуальных флагманов и представителей самой популярной линейки Redmi Note. Ещё раз предупреждаем, что вам не нужно волноваться, если у вас на руках указанный ниже смартфон, но нет MIUI 13. Вы в первых рядах, а прошивка распространяется волнами. Иногда этот процесс затягивается, но к вам обновление прилетит гораздо быстрее, чем к другим актуальным аппаратам.

  1. Redmi Note 10
  2. POCO X3 GT
  3. Redmi K40 Pro+
  4. Xiaomi Civi
  5. Redmi K40 Pro
  6. Mi Pad 5 Pro
  7. Redmi Note 10 Pro
  8. Mi Pad 5 Pro 5G
  9. Mi 11 Lite
  10. POCO F3 GT
  11. Mi 10S
  12. Mi 11X Pro
  13. Poco X3 Pro
  14. Redmi K40
  15. Mi 10
  16. Mi MIX 4
  17. Mi Pad 5
  18. Mi 11 Ultra
  19. Redmi Note 10 Pro 5G
  20. Mi 11T Pro
  21. Mi 11
  22. Redmi 10
  23. Redmi Note 8 2021
  24. Mi 11 Lite 5G
  25. Mi 11 Pro
  26. Mi 11T
  27. Mi 11 Lite 5G NE
  28. Redmi K40 Gaming Edition
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #miui 13 #прошивка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глобальный запуск серии смартфонов Xiaomi 12 состоится 15 марта
Financial Times: Китай снизил поставки своих смартфонов в Россию более чем в два раза
Назначена дата выхода смартфонов Redmi K50 — тизер демонстрирует 108 МП камеру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
241
Норвегия не может нарастить добычу газа, а Виктория Нуланд назвала Северный поток-2 грудой металла
40
Apple M1 Ultra в многопоточном тесте Geekbench приближается к 32-ядерным AMD Ryzen Threadripper
7
Российские геймеры массово занижают рейтинги игр GSC Game World в Steam на фоне их снятия с продажи
12
Цена сверхтяжелой ракеты NASA превысила ожидания и составила 4 млрд долларов
55
Разработчики самого популярного Linux-дистрибутива ушли из РФ – Red Hat последовала за Microsoft
15
США угрожают закрыть китайскую SMIC в случае попытки выпускать процессоры Эльбрус и Байкал
69
Правительство РФ разрешило национализировать западные бренды – McDonald's и IKEA в группе риска
192
TSMC поднимет цены на изготовление чипов из кремниевых пластин типоразмера 200 мм
3
Адвокаты Илона Маска отстаивают его право на свободное использование Twitter для самовыражения
8
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
12
AMD просит производителей материнских плат убрать опции разгона для процессора Ryzen 7 5800X3D
5
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
139
Спрос на платный отечественный софт за последнюю неделю вырос более чем на 600 %
7
Объявлена цена некстген-версий GTA V и GTA Online
4
Хакеры научились увеличивать эффект DDOS-атаки в 4 млрд. раз
3
Sony стала возвращать российским пользователям PlayStation деньги за предзаказ дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla
+
Российские компании переходят на отечественное ПО – продажи Р7-офис выросли на 680%
6
Приостанавливающие работу в России игровые компании могут потерять $3,4-миллиардный рынок
83
Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
4

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
42
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
6
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
10
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
1

Сейчас обсуждают

Example
02:08
Ты считаешь что биток не децентрализован? Конечно нет предела совершенству. Что и доказала chia, лишь подправив немного алгоритм, но ты всерьез считаешь что можешь сделать лучше? да ты тогда непризнан...
В Москве появились подпольные обменники криптовалют – объёмы в USDT и ВТС выросли в 5 раз за неделю
Asmodeus
02:06
Вообще-то я живу в России. Хохлов никого в роду не было. Вот этнические немцы и татары были. Вы купите картошку фри замороженную в супермаркете и сразу увидите состав. Там написано. Ранее считал вас...
Спикер Госдумы РФ предложил переименовать McDonald's в закусочную «У дяди «Вани» и снизить цены
Xardazzz
02:02
как скоро ПК на квартиру будут менять?
Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
Владимир Козырев
01:50
Строительство Стоунхенджа с нулевого цикла. Кинo- и фотодокументы 1949-58 годов https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/64046.html
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
Виталий Власенко
01:48
114000 - это 1520$ по курсу 75. 1520/20 = 76 месяцев можно играть на GFN за эти деньги без учёта скидок за долгосрочную подписку. И это только стоимость видеокарты, к которой нужен и проц приличный, и...
RTX 3080 теперь можно взять в аренду на месяц: подписка GeForce NOW стоит $20
32Влад32
01:44
Бует, бует ))
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
32Влад32
01:44
Соображалку включи. Если он берет сырье у России, доллары кому идут? А если у нас с ними взаимная торговля, не лучше ли вообще отказаться от доллара?
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
32Влад32
01:41
А Китай нам за нефть, газ, металлы, лес чем платить будет? Они и от некоторых видов вооружения не откажутся. Мы можем предложить им технологии. Потом в Китае людей много - есть все хотят. Будем пшениц...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Pavel Patron
01:40
Вознаграждение за 5 комментариев?
Виталик Бутерин напомнил о войне в Йемене и Эфиопии и вызвал недовольство читателей Twitter
Евгений Пономарев
01:25
Сало отсосало)
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем