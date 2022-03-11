Если вас смартфон есть в списке, то прошивка к вам прилетит по воздуху в самое ближайшее время

Несколько дней назад мы могли ознакомиться с инсайдерским списком актуальных смартфонов, которые с вероятностью до 100% получат MIUI 13 в первой половине 2022 года. Что любопытно, на этот раз точных дат нет, а инсайдеры делают некоторые намётки, рассказывая о том, когда примерно выйдет китайская и глобальная прошивки. В то же время есть оговорка, согласно которой региональные версии и вовсе могут задержаться, поэтому вполне возможно, что некоторым владельцам смартфонов 2020 года выпуска придётся набраться терпения.

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Так называемый финальный список включает 45 наименований, но совсем не даёт представления о том, какие же телефоны Xiaomi получили MIUI 13 на 11 марта 2022 года. Сегодня мы попытаемся этот пробел залатать. Предупреждаем сразу, что информация пусть и обновляется каждый день, но в некоторых случаях может не соответствовать действительности, поскольку собирают её живые люди. Энтузиастам приходится следить за множеством утечек, а значит некоторые неточности могут присутствовать.

Ниже перечень из 28 смартфонов, получивших самую новую прошивку на данный момент. Поскольку различных версий MIUI 13 слишком много, то часто стабилка вышла только для китайского рынка, тогда как во многих случаях уже доступна и глобальная версия. Часть из указанных ниже аппаратов уже начала обновляться в России, ну а многие сделают это в самое ближайшее время. Если вы заметили, то подборка очень пёстрая и не укладывается в ту информацию, которую нам предоставляли инсайдеры о первых двух волнах. Получается, что существует определённый план, но иногда гораздо раньше появляются прошивки для мобильных телефонов, которые начали тестироваться всего месяц назад.

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Инсайдеры поясняют, что это может быть связано с тем, что там найдено минимальное количество ошибок, поскольку внутренние закрытые тесты оказались эффективны. В любом случае здесь нет множества актуальных флагманов и представителей самой популярной линейки Redmi Note. Ещё раз предупреждаем, что вам не нужно волноваться, если у вас на руках указанный ниже смартфон, но нет MIUI 13. Вы в первых рядах, а прошивка распространяется волнами. Иногда этот процесс затягивается, но к вам обновление прилетит гораздо быстрее, чем к другим актуальным аппаратам.

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