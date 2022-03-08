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Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
Если вашего смартфона нет в списке, то он точно не получит новую прошивку MIUI 13
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Во второй половине февраля Xiaomi была щедра на анонсы, выпуская чуть ли не каждый день несколько стабильных глобальных или китайских образов MIUI 13. Также в прессу просочились списки смартфонов первой и второй волны, которые должны получить новую прошивку в те или иные сроки. Если в первой волне значатся исключительно флагманы 2021 года, то волна вторая представлена флагманами 2020 года и несколькими среднебюджетными аппаратами, включая линейки Redmi Note и субфлагманскую Redmi K.

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В ближайшие недели ожидается список телефонов, входящих в третью волну, но всё это уже не так важно, поскольку инсайдеры констатируют, что добавление новых аппаратов на тесты не происходит уже очень давно. Благодаря этому можно сделать вывод, что сегодня Xiaomi полностью определилась со смартфонами, которые получат новую прошивку в первой половине 2022 года. Относительно дат нужно учитывать, что речь по большей части идёт о глобальной версии, тогда как региональные, включая российскую, могут немного отставать.

Сегодня у нас финальный список, составленный на основе исследования тестовых и инсайдерских сборок. Другие телефоны в перечнях не значатся, а более старые устройства 2019 года остались за бортом и уже не смогут претендовать на получение MIUI 13. Отдельно заметим, что только 44 телефона из указанных ниже 45 могут претендовать на новую прошивку на базе операционной системы Android 12. Единственный смартфон, который получит прошивку на Android 11 – это обновлённая версия Redmi Note 8 (2021).

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Что до более конкретных сроков, то новых данных предоставить пока не можем. Известно, что флагманы 2021 года уже по большей части получили глобальную MIUI 13, тогда как более старые аппараты немного задержатся. По словам инсайдеров, в таких случаях многое зависит от активности сообщества пользователей. К примеру, есть телефон, тестировать который вызвалось недостаточное количество людей. В таком случае прошивки будут обновляться реже, в них может быть много ошибок, а глобальная версия и вовсе задержится. Часто инсайдеры добавляют в список планшеты Mi Pad 5, но сегодня мы решили от них оказаться, поскольку речь исключительно об актуальных смартфонах.

  1. POCO F4 GT 
  2. Mi 11X Pro 
  3. Redmi K40 Pro+ 
  4. Redmi Note 10 Pro 5G [China] 
  5. Mi 11 Pro 
  6. Mi 11T 
  7. POCO X4 Pro 5G  
  8. Mi 12X 
  9. Mi 10 Ultra
  10. POCO F3 GT 
  11. POCO M3 Pro 5G 
  12. Redmi K40 Gaming Edition 
  13. POCO F2 Pro 
  14. Mi 11i 
  15. Redmi Note 11 Pro 5G  
  16. Redmi K30S 
  17. Mi 10 
  18. Mi 12 
  19. Mi 11X 
  20. Redmi Note 8 (2021) 
  21. Redmi K40 Pro 
  22. POCO X3 GT 
  23. Mi 11T Pro 
  24. Redmi 10 
  25. Redmi Note 11S 
  26. Mi 10S 
  27. Redmi K50G 
  28. Redmi Note 10 
  29. Mi 11 Ultra  
  30. Mi 11 Lite 5G 
  31. Redmi K30 Pro 
  32. Mi 10T 
  33. Redmi Note 10 5G 
  34. Mi 11 Lite 4G 
  35. Redmi K40 
  36. Redmi Note 11  
  37. Redmi Note 10 Pro  
  38. Mi 11 
  39. Mi 11 Lite 5G NE 
  40. POCO F3
  41. Mi 12 Pro
  42. POCO M4 Pro 4G 
  43. Mi Mix 4 
  44. Mi 10 Pro 
  45. Xiaomi CIVI 
#xiaomi #miui 13 #прошивки
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