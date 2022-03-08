Если вашего смартфона нет в списке, то он точно не получит новую прошивку MIUI 13

Во второй половине февраля Xiaomi была щедра на анонсы, выпуская чуть ли не каждый день несколько стабильных глобальных или китайских образов MIUI 13. Также в прессу просочились списки смартфонов первой и второй волны, которые должны получить новую прошивку в те или иные сроки. Если в первой волне значатся исключительно флагманы 2021 года, то волна вторая представлена флагманами 2020 года и несколькими среднебюджетными аппаратами, включая линейки Redmi Note и субфлагманскую Redmi K.

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В ближайшие недели ожидается список телефонов, входящих в третью волну, но всё это уже не так важно, поскольку инсайдеры констатируют, что добавление новых аппаратов на тесты не происходит уже очень давно. Благодаря этому можно сделать вывод, что сегодня Xiaomi полностью определилась со смартфонами, которые получат новую прошивку в первой половине 2022 года. Относительно дат нужно учитывать, что речь по большей части идёт о глобальной версии, тогда как региональные, включая российскую, могут немного отставать.

Сегодня у нас финальный список, составленный на основе исследования тестовых и инсайдерских сборок. Другие телефоны в перечнях не значатся, а более старые устройства 2019 года остались за бортом и уже не смогут претендовать на получение MIUI 13. Отдельно заметим, что только 44 телефона из указанных ниже 45 могут претендовать на новую прошивку на базе операционной системы Android 12. Единственный смартфон, который получит прошивку на Android 11 – это обновлённая версия Redmi Note 8 (2021).

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Что до более конкретных сроков, то новых данных предоставить пока не можем. Известно, что флагманы 2021 года уже по большей части получили глобальную MIUI 13, тогда как более старые аппараты немного задержатся. По словам инсайдеров, в таких случаях многое зависит от активности сообщества пользователей. К примеру, есть телефон, тестировать который вызвалось недостаточное количество людей. В таком случае прошивки будут обновляться реже, в них может быть много ошибок, а глобальная версия и вовсе задержится. Часто инсайдеры добавляют в список планшеты Mi Pad 5, но сегодня мы решили от них оказаться, поскольку речь исключительно об актуальных смартфонах.