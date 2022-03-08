Ну а пока вы это читаете, Coinbase заблокировала 25 000 кошельков жителей России

Очередное падение курса Биткоина сегодня считается закономерным. На прошлой неделе цифровое золото пополнилось миллиардами российских рублей, среди которых не только миллионеры, но и обычные работяги, пытавшиеся сохранить часть своих денег. В данном случае приходится констатировать, что эти ребята не только потеряли на курсовых перепадах, но и недосчитаются немалой части своих сбережений в результате снижения курса с 45 000 долларов за 1 монетку до 38 тысяч.

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Обычно в подобных ситуациях разъяснить происходящее нам пытаются аналитики. Кто-то из них всегда настроен оптимистично, а другие – закоренелые пессимисты. Похоже, что сегодня всё настолько плохо, что эксперты предпочитают говорить загадками. Прежде всего нам рассказывают о неопределённости, которая висит в воздухе. Скорее всего, речь о событиях, происходящих в Украине. Но далее дополняют, что рынки по всему миру штормит (изучите рост цен на энергоресурсы и металлы). Это значит, что инвесторы не будут вливать доллары в Биткоины, поскольку самое выгодное – это как следует запастись дорожающей нефтью, газом, никелем и алюминием.

Вполне возможно, что эти ребята и правы, поскольку уже вскоре Байден подпишет указ, в рамках которого будет осуществляться регламентирование криптовалют в США. Поскольку это ещё не закон, то он в первую очередь направлен на федеральные агентства, которые призывают оценить все риски, ведь пока неясно, как цифровые активы повлияют на экономику и даже национальную безопасность. В частности, все принимающие участие в обсуждении вопроса ведомства должны определить роль государства в регулировании криптовалют. Таким образом, если текст указа окажется резким, можно ожидать небольшого обвала на рынке криптовалют.

Кстати, если уж зашла речь о национальной безопасности США, то нужно понимать, что имеются в виду попытки перекрыть доступ жителям РФ к криптовалютам. Поскольку полностью это сделать невозможно, то предпринимаются настойчивые попытки надавить на крупные биржи. К слову, ещё совсем недавно Binance, Coinbase и Kraken заявляли о том, что не пойдут на блокировки. Судя по всему, всё же пойдут. Как стало известно, площадка Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, принадлежащих жителям России. В своё оправдание представители биржи утверждают, что все эти люди связаны с попавшими под санкции олигархами. Якобы, специалисты Coinbase провели целый ряд расследований, что и позволило прийти к подобным выводам. Очевидно, что решение не подлежит апелляции, ну а всем несогласным советуют просто подождать.

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Если вам не повезло, и вы очутились среди этих 25 тысяч, то сделать пока ничего нельзя. Если вы всё же храните деньги на иностранных биржах, то у вас есть два варианта: либо вы уже вскоре лишитесь их на очень длительный период (или насовсем, как повезёт), либо вы переведёте их на холодный кошелёк. Вот такая перспектива.