Очередное падение курса Биткоина сегодня считается закономерным. На прошлой неделе цифровое золото пополнилось миллиардами российских рублей, среди которых не только миллионеры, но и обычные работяги, пытавшиеся сохранить часть своих денег. В данном случае приходится констатировать, что эти ребята не только потеряли на курсовых перепадах, но и недосчитаются немалой части своих сбережений в результате снижения курса с 45 000 долларов за 1 монетку до 38 тысяч.
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Обычно в подобных ситуациях разъяснить происходящее нам пытаются аналитики. Кто-то из них всегда настроен оптимистично, а другие – закоренелые пессимисты. Похоже, что сегодня всё настолько плохо, что эксперты предпочитают говорить загадками. Прежде всего нам рассказывают о неопределённости, которая висит в воздухе. Скорее всего, речь о событиях, происходящих в Украине. Но далее дополняют, что рынки по всему миру штормит (изучите рост цен на энергоресурсы и металлы). Это значит, что инвесторы не будут вливать доллары в Биткоины, поскольку самое выгодное – это как следует запастись дорожающей нефтью, газом, никелем и алюминием.
Вполне возможно, что эти ребята и правы, поскольку уже вскоре Байден подпишет указ, в рамках которого будет осуществляться регламентирование криптовалют в США. Поскольку это ещё не закон, то он в первую очередь направлен на федеральные агентства, которые призывают оценить все риски, ведь пока неясно, как цифровые активы повлияют на экономику и даже национальную безопасность. В частности, все принимающие участие в обсуждении вопроса ведомства должны определить роль государства в регулировании криптовалют. Таким образом, если текст указа окажется резким, можно ожидать небольшого обвала на рынке криптовалют.
Кстати, если уж зашла речь о национальной безопасности США, то нужно понимать, что имеются в виду попытки перекрыть доступ жителям РФ к криптовалютам. Поскольку полностью это сделать невозможно, то предпринимаются настойчивые попытки надавить на крупные биржи. К слову, ещё совсем недавно Binance, Coinbase и Kraken заявляли о том, что не пойдут на блокировки. Судя по всему, всё же пойдут. Как стало известно, площадка Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, принадлежащих жителям России. В своё оправдание представители биржи утверждают, что все эти люди связаны с попавшими под санкции олигархами. Якобы, специалисты Coinbase провели целый ряд расследований, что и позволило прийти к подобным выводам. Очевидно, что решение не подлежит апелляции, ну а всем несогласным советуют просто подождать.
Если вам не повезло, и вы очутились среди этих 25 тысяч, то сделать пока ничего нельзя. Если вы всё же храните деньги на иностранных биржах, то у вас есть два варианта: либо вы уже вскоре лишитесь их на очень длительный период (или насовсем, как повезёт), либо вы переведёте их на холодный кошелёк. Вот такая перспектива.