При этом доля РФ в общемировых поставках никеля достигает 30%

Сегодня мы уже приводили статистику по поставкам российского газа на территорию Европейского Союза. Дабы не заставлять вас в очередной раз открывать ссылку отметим, что в 2020 году доля Газпрома достигла 50% вместе с СПГ. Очевидно, что заменить его в краткосрочной перспективе не получится. Немного могут помочь поставщики из США, но ждать от них выгодных предложений не приходится. Эксперты отмечают, что Запад пытается блокировать поставки нефти, что чревато безработицей, ростом цен на бензин (он уже дорожает) и многими другими экономическими проблемами.

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Будет наивным полагать, что пострадает только ЕС, ведь Россия поставляла на мировой рынок огромное количество ресурсов, без которых создание высокотехнологичных продуктов невозможно. Многие называют палладий и неон, но в реальности всё куда сложнее, ведь под угрозой даже алюминий, не говоря уже о никеле. Если первый используется повсеместно, а запасы его по всему миру огромны (хотя наладить производство не так просто), то никель куда ценнее, что доказали торги на сырьевых биржах от 8 марта.

Сообщается, что на Лондонской бирже металлов (LME) сегодня творился настоящий ажиотаж. Если вы видели, как раскупают телевизоры, ноутбуки и смартфоны на фоне санкций в РФ, то примерно тоже творится в Англии, но там расхватывают ресурсы. Ещё несколько дней эксперты констатировали, что цена никеля растёт, а склады полупусты, поскольку за время пандемии многие компании оттягивали покупку, надеясь на завершение кризиса. Ясно, что в связи с глобальными противоречиями кризис будет только усиливаться. Именно поэтому, никель, который 27 февраля стоил 25 000 долларов за тонну (что стало настоящим шоком для рынка), сегодня в рамках фьючерсов на LME предлагался по цене до 100 000 долларов за тонну. Через какое-то время цена снизилась до 85 000 долларов, но это не меняет того факта, что перед нами беспрецедентный спрос на ресурсы.

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Поскольку запад в любой момент может отказаться от покупки российских металлов и энергоносителей, аналитики уверяют, что в реальности всё куда хуже, чем кажется политикам. Европейская экономика просто не выдержит таких цен, но элиты упрямо продолжают стоять на своём. Кстати, нет никаких сомнений, что никель будет дорожать, поскольку он необходим для создания аккумуляторов. Пока японские компании только мечтают о выпуске батарей нового поколения, без никеля просто никуда. При этом в первую очередь поставки никеля необходимы автопроизводителям, которые выпускают электрокары. Интересно, что на этот счёт думает Илон Маск?