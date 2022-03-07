Вполне возможно, что после достижения отметке в 5000 долларов за 1 кубический метр у европейских политиков наступит прозрение

Северный поток 2 должен был стать спасением для Европы. Туда были вложены огромные инвестиции, а проект одобрен на всех инстанциях. Уже тогда эксперты осознавали последствия нехватки энергоресурсов, поэтому подталкивали политиков к правильным решениям. В какой-то момент в дело вмешались США, убедившие отдельные страны в том, что нужно во что бы то ни стало препятствовать строительству газопровода. Несмотря на подрывную деятельность, ветку удалось достроить, а уже в 2021 году по ней можно было пускать газ. Казалось, что измученная длительной пандемией Европа наконец получит так необходимые ей энергоносители, но ставленники Госдепа нашли надавили на политиков, которые затягивали процесс сертификации.

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Это не могло не отразиться на цене кубометра газа, который пробил отметку в 1000 долларов и пошёл вверх. После заявлений правительства РФ о выделении дополнительных мощностей, ситуация стабилизировалась, но это так и не решило проблему с сертификацией, а одобрение привязали к тем или иным политическим решениям, которые требовали от РФ американские политики. Уже в январе немецкий регулятор заявил, что сертификация затянется до конца 2022 года, фактически стреляя в собственную промышленность. Ну а события в Украине и вовсе поставили крест на запуске Северного потока 2. Руководство Германии заявило, что останавливает все процедуры, ещё раз доказывая свою ангажированность внешними политическими силами.

На прошлой неделе стоимость 1 метра кубического газа вышла за пределы 2200 долларов, а эксперты давали неутешительные прогнозы. Что же, если европейские политики хотя бы немного думают о своём народе, то должны как следует задуматься. Сегодня на лондонской бирже цена кубометра газа стартовала с отметки 2366.6 доллара, но тут же достигла 2700 долларов, а после перевалила за 3000. На момент написания данного материала газ на бирже ICE Futures остановился на отметке 3800 долларов за один кубический метр.

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И здесь нужно понимать, что газовые хранилища Европы опустошены, а поставки минимальны, поскольку Германия уже заявила, что отказывается от российского газа. Вместо этого будут полагаться на сжиженный газ, поставляемый из США. Неясно, как за короткий промежуток времени переправить через океан столько газа. Мало того, его после этого нужно ещё и подвергнуть дополнительной переработке. Ну и учитывайте, что цена на такой газ будет намного дороже того, что поступает по трубам. На прошлой неделе все поставщики газа заявили, что не смогут нарастить поставки в Европу даже если сильно захотят, поскольку требуется разведка месторождений и начало их эксплуатации, а это длительный процесс. Пока топливо идёт по трубе через Украину. Сколько это ещё будет продолжаться, неясно. Но здесь есть ещё одна проблема, ведь нефть дорожает. Многие европейские компании бойкотируют российские энергоносители, пытаясь бравировать и демонстративно не разгружать суда. Очевидно, что на несколько недель или даже на месяц запала и денег у них хватит. А вот смогут ли они покупать бензин, если нефть поднимется до 200 долларов, неясно. Также туманны перспективы выпуска автомобилей, поскольку при такой цене газа их проще закупать из США. А ведь именно этого и хотят американские защитники Европы.