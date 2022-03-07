Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Правительство нейтральной Швейцарии будет блокировать финансовые, цифровые и криптоактивы жителей РФ
Далеко не все в стране согласны с таким решением
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Итоги истории забываются очень быстро, но временами они дают нам хорошие уроки, которые снова возвращают нас в прошлое. Именно поэтому мы бы хотели задать вам простой вопрос: где хранились деньги нацисткой Германии во время Второй мировой войны? Многие даже не догадываются, но все они спокойно лежали на счетах в швейцарских банках, где к ним был постоянный доступ партийной верхушки Третьего рейха. Даже спустя десятилетия в прессу попадают данные о сотрудничестве старых швейцарских банков с нацистами. Это вызывает неприятный осадок, но воспринимается с пониманием, ведь банковская тайна для Швейцарии считается ключевым принципом. Это значит, что страна не вступает ни в какие союзы, не вводит точечные санкции и готова работать даже с дьяволом, если тот платёжеспособен.

реклама

Как оказалось, так было раньше, ведь сегодня Швейцария вводит санкции против граждан России, ссылаясь на международное право и требования США. Неясно, где это право было все эти десятилетия, очевидно, что у руководства страны есть для этого уместное объяснение, а может у этих ребят просто плохая память и они предпочитают забыть о собственных преступлениях и сотрудничестве с нацистами. Как бы там ни было, сегодня правительство страны обсуждает возможность заморозки счетов российских миллионеров. Поскольку отследить владельца денег крайне сложно, то часто такая борьба носит декларативный характер, а вот противодействие криптовалютным активам набирает силу.

Согласно официальным заявлениям Федерального совета Швейцарии, уже вскоре в закон добавят возможность блокировки криптовалютных активов лиц, которые находятся под американскими санкциями. И вот здесь чиновников и поджидает одна из главных проблем. Оказалось, что российские пользователи могут укрыться в виртуальных метавселенных. Эти миры набирают популярность, а один из них – Centrland принадлежит швейцарским разработчика и привлекает огромные инвестиции. В последнее время туда вливаются миллионы долларов, поэтому правительство страны полагает, что это могут быть российские миллионеры. Появилось требование, согласно которому представители Centrland просто обязаны ввести блокировку пользователей из России и Беларуси.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

Как оказалось, это практически невозможно. Разработчики сообщили, что они не пойдут на такое, поскольку это противоречит всем принципам свободных криптовалют. Мало того, блокировка российских пользователей крайне затруднена. Так, обязательно найдутся пострадавшие жители Европы, которые либо создавали свои аккаунты из РФ, либо пользуются территориальным VPN. И вообще идентификация тех, кто не использует биржи и централизованные криптосервисы невозможна.

#криптовалюты #санкции
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
Китайская соцсеть TikTok оказалась частично заблокирована в РФ – ограничения для нового контента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
66
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
186
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
25
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
67
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
2
Найден способ установки Windows 11 на старый процессор без TPM 2.0 – инструкция и подробности
10
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
61
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
5
Minecraft удалена из GooglePlay и AppStore
22
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
126
Запуск Eldern Ring стал самым успешным со времен Red Dead Redemption 2
14
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
NVIDIA может прекратить поставку видеокарт в Россию
59
Российским программистам дадут отсрочку от армии и льготные кредиты – ключевые условия закона
21
Спустить флаг - Минцифры не поддержало идею разрешить "пиратство" в России
37
NVIDIA намеревается прекратить прямые поставки видеокарт в Россию
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
Epic Games объявила об остановке «коммерческой деятельности с Россией», но блокировать доступ к играм не собирается
41
Geekbench исключил четыре серии смартфонов Samsung Galaxy из рейтинга Android Benchmark
1

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
3
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

hiics
20:07
во во все пральна тащ майор а там скоро травка пойдет ее можно кушать да во заживем
Как подготовиться к жизни без Google, YouTube, Steam, Netflix и Microsoft
andr30
19:59
проорал и уже четыре сообщения на эту как-бы ошибку, которую заглот не специально сделал. На доширак заглот уже заработал, а вы и дальше комментирует, его как бы ошибки.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Togtyui
19:57
Так и есть. Потом уже стоит не так, зубы выпадают, лысеешь, толстеешь и до всей этой беготни за самками и деньгами становится пофиг как-то
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Андрей Сидоров
19:57
Ты газ по кастрюлкям разливать потребителя будешь?
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Kolyan108
19:57
[За пост начисленно вознаграждение]. Серьёзно? Да за такой пост надо бы штраф выписать. Ввели бы штрафы, такие как Зелот писали бы меньше подобной чепухи.
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
Huigen
19:56
пока только россия теряет своих потерьнетов и металлолом))) как там рублик?) 150 уже вроде?) что будет 9-го, когда торги откроются?)
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Midosa
19:55
Что не понравилось дебилу, который минуснул?
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Kolyan108
19:55
Ну да, GTX 770 вполне отличная замена 3090, даже разницы совсем не заметить, ога. Продолжай, Зелот, твои новости очень информативны.
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
DeLaKoren
19:54
Поменял санди 2600k , на чуть менее древний 4790k, получил значительный прирост, думал будет хуже, думаю роль с играло pci-e 3.0 (у меня 1080) и оперативку поменял на 2133 без переплаты, в итоге тот ж...
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
Николай Шульгин
19:54
На сколько я знаю войну с ираком начали как раз из за предлога создания иракцами вирусного оружия. Что в поседствии оказалось фейком и никто никакое вирусное оружие не создавал. https://ru.wikipedia.o...
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем