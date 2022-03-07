Далеко не все в стране согласны с таким решением

Итоги истории забываются очень быстро, но временами они дают нам хорошие уроки, которые снова возвращают нас в прошлое. Именно поэтому мы бы хотели задать вам простой вопрос: где хранились деньги нацисткой Германии во время Второй мировой войны? Многие даже не догадываются, но все они спокойно лежали на счетах в швейцарских банках, где к ним был постоянный доступ партийной верхушки Третьего рейха. Даже спустя десятилетия в прессу попадают данные о сотрудничестве старых швейцарских банков с нацистами. Это вызывает неприятный осадок, но воспринимается с пониманием, ведь банковская тайна для Швейцарии считается ключевым принципом. Это значит, что страна не вступает ни в какие союзы, не вводит точечные санкции и готова работать даже с дьяволом, если тот платёжеспособен.

реклама

Как оказалось, так было раньше, ведь сегодня Швейцария вводит санкции против граждан России, ссылаясь на международное право и требования США. Неясно, где это право было все эти десятилетия, очевидно, что у руководства страны есть для этого уместное объяснение, а может у этих ребят просто плохая память и они предпочитают забыть о собственных преступлениях и сотрудничестве с нацистами. Как бы там ни было, сегодня правительство страны обсуждает возможность заморозки счетов российских миллионеров. Поскольку отследить владельца денег крайне сложно, то часто такая борьба носит декларативный характер, а вот противодействие криптовалютным активам набирает силу.

Согласно официальным заявлениям Федерального совета Швейцарии, уже вскоре в закон добавят возможность блокировки криптовалютных активов лиц, которые находятся под американскими санкциями. И вот здесь чиновников и поджидает одна из главных проблем. Оказалось, что российские пользователи могут укрыться в виртуальных метавселенных. Эти миры набирают популярность, а один из них – Centrland принадлежит швейцарским разработчика и привлекает огромные инвестиции. В последнее время туда вливаются миллионы долларов, поэтому правительство страны полагает, что это могут быть российские миллионеры. Появилось требование, согласно которому представители Centrland просто обязаны ввести блокировку пользователей из России и Беларуси.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Как оказалось, это практически невозможно. Разработчики сообщили, что они не пойдут на такое, поскольку это противоречит всем принципам свободных криптовалют. Мало того, блокировка российских пользователей крайне затруднена. Так, обязательно найдутся пострадавшие жители Европы, которые либо создавали свои аккаунты из РФ, либо пользуются территориальным VPN. И вообще идентификация тех, кто не использует биржи и централизованные криптосервисы невозможна.