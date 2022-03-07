Ожидается, что Windows 12 может поступить в продажу в 2025 году

Windows 11 должна была стать самой стабильной настольной операционной системой на планете. Стоит признать, что ничего подобного не произошло. Новая ОС пестрит ошибками, а бесплатного обновления, о котором нам говорили ещё осенью 2021 года, так и не случилось. Это значит, что никто точно не знает, сколько ещё месяцев пользователи Windows 10 будут ждать бесплатного перехода, хотя нет никакой уверенность, что этот самый переход будет массовым. Проблема здесь в том, что Windows 11 не поддерживает большую часть парка компьютеров, поэтому занять ощутимую часть рынка новой ОС будет гораздо сложнее, чем её предшественнице. Казалось бы, сегодня у Microsoft есть множество проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Несмотря на это появились данные о том, что уже какое-то время идёт разработка настольной операционной системы следующего поколения – Windows 12.

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Если суммировать то, о чём говорят инсайдеры, то Microsoft всё больше двигается в сторону сервисного обслуживания, пытаясь отказаться от так называемых вечных лицензий. К примеру, появится облачное приложение, в которое планируют интегрировать сервисы Skype и Teams, а также другие функции. Также новый статус получит приложение для стриминга, которое окажется уже встроено в систему и будет аналогично тому, что сегодня доступно в macOS. Это должно расширить возможности для творчества, поскольку создаст условия для простого создания блога и ведения его с помощью стандартных инструментов.

Всё это потребует кардинального пересмотра существующей платформы. К примеру, есть мнение, что будет улучшена синхронизация между операционной системой Windows 12 и смартфонами на Android и iOS. В качестве удобного решения указывается возможность использования телефона в качестве ПК с прямым доступом к находящимся в настольной ОС компонентам. Ожидается также улучшенная персонализация, настройки конфиденциальности и многое другое, включая анимированные обои. Всё это мы видели больше 20 лет назад, а описание пропитано общими фразами.

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Инсайдеры предполагают, что Microsoft планирует выйти на 5-летний график выпуска операционных систем, а значит новая ОС будет представлена в 2025 году, что приурочат к завершению срока поддержки Windows 10. Есть также информация о том, что Windows 12 получит массу наработок от урезанной Windows 10X. Неясно, насколько всё это соответствует реальности, поскольку до 2025 года ещё слишком далеко, а разработка находится на начальном этапе. Скорее всего, больше полезной информации мы узнаем не раньше 2023 года, но пока у российских пользователей, геймеров и обычных людей так много проблем, что всё это кажется неактуальным.