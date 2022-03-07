Экономика сотен стран на пороге кризиса, а Биткоин не сможет стать тихой гаванью для инвестиций

Уже много лет эксперты говорят о том, что мир находится на пороге большого экономического кризиса. Вполне возможно, что он медленно приближался бы к нам ещё пару десятилетий, но пандемия коронавируса ускорила происходящие в обществе процессы. Миллиардеры не только не выполнили свои социальные обязательства, распределив часть богатств между пострадавшим от эпидемии населением, но и увеличили свои состояния в несколько раз. Таким образом в настоящее время подавляющая часть богатств планеты сосредоточена в руках нескольких тысяч дельцов, которые не намерены ни с кем ими делиться, время от времени выделяя на благотворительность несколько миллионов долларов. Не стал здесь исключением и Биткоин. Создававшийся как инструмент децентрализации, он был захвачен нуворишами, которые быстро превратились в миллиардеров и стали вести себя точно так же, как и те, кто находился на вершине пищевой цепочки десятилетиями. Неясно, чем всё закончится. Вполне возможно, что нас действительно ждёт "Великая депрессия", но пока всё выглядит неоптимистично.

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На прошлой неделе криптовалюты продемонстрировали небывалый рост, который был вызван попытками жителей РФ перевести свои деньги в Биткоины. На этом фоне курс цифрового золота пробил 45 000 долларов, а западные аналитики уверяли, что нас ждёт очередной ценовой рекорд. Не сложилось. Сегодня Биткоин провалился ниже 38 000 долларов, что было предсказано экспертами ещё вчера. Если ещё недавно казалось, что цифровые активы станут тихой гаванью для миллионеров, а акции крупных компаний позволят обеспечить безбедную старость, то в настоящее время приходится констатировать, что традиционные биржи просели на 2.9 триллиона долларов всего за неделю.

Предполагается, что американское правительство попытается скорректировать положение. Если дядюшка Сэм не справится, то весь рынок ждёт очередное падение. И да, это отразится на Биткоине. Многие называют криптовалюты рискованным активом, поэтому крупные инвесторы будут выводить свои деньги, как только поймут, что он летит в пропасть, а дно далеко за пределами 30 000 долларов. На этом фоне непонятна судьба стейблкоинов, которые будут пытаться удержать на отметке 1 к 1 (1 монета к 1 доллару). Остаётся надеяться, что эта структура не рассыпется.

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Если посмотреть на график Эфира, то можно убедиться, что вторая по популярности криптовалюта летит вслед за Биткоином. Российские майнеры остановили закупки видеокарт, а низкая эффективность фарминга негативно отразилась даже на тех рынках, где цены на графические чипы относительно небольшие. Ну и не забывайте, что крупные биржи находятся под давлением США. Именно поэтому ваши монеты могут быть заморожены или даже заблокированы. Учитывайте этот фактор, поскольку попытка найти тихую гавань может обернуться настоящим крахом.