Есть мнение, что цена Биткоина опускается на фоне снижения интереса жителей России к криптовалютам

Известно, что многие представители тех или иных криптокомпаний решили проявить солидарность с Украиной и перевели на счета миллионы долларов в Биткоинах. Приходится констатировать, что все эти деньги могут уйти в неизвестном направлении, поскольку за теми, кто их принимает нет никакого контроля. Поскольку многие ходят быть в тренде, то отправка денег в Украину стала популярной. На этом фоне появляются подозрительные организации, которые в реальности являются мошенниками. К примеру, по горячим следам был создан токен Peaceful World, который контролируется неизвестными, которые просто переводят все монеты в Эфир и выводят на холодные кошельки.

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Ну а пока всё это происходит, Биткоин снова пошёл вниз. Эксперты полагают, что цифровое золото может вернуться к росту в случае, если удастся преодолеть планку в 45 000 долларов. Стоит понимать, что резкий всплеск на рынке криптовалют был вызван действиями российских миллионеров. Ранее стало известно, что богатые и знаменитые массово вливали свои сбережения в криптовалюту, что не могло не повлиять на стоимость отдельных активов. Поскольку курс рубля демонстрирует отрицательную динамику, а количество желающих покупать Биткоин подходит к концу, то нет ничего удивительного в том, что цифровое золото снова дешевеет. Фундаментальных факторов для роста просто нет, поэтому многие не только потеряют деньги при курсовом переводе, но могут лишиться внушительных сумм из-за того, что стоимость Биткоина снова упадёт.

Сегодня с относительно хорошими новостями выступил основатель биржи Binance Чанпэн Чжао. По его словам, он не будет ограничивать жителей России. Никаких блокировок, отъёмов средств и любых других проблем не будет. А вот тот факт, что биржа планирует и дальше подчиняться санкциям США, не может не беспокоить. Сегодня Binance ограничил переводы на карты банков, попавших в санкционный список, а также полностью заблокировал счета отдельных граждан, которые значатся в списке. Если предположить, что через несколько дней американское правительство решит расширить санкции на всех жителей России, то получить свои деньги будет невозможно.

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Именно по этой причине лучше в такой ситуации держать свои монеты на холодных кошельках. Многие для этих целей рекомендуют купить смартфон или компьютер, который никогда не будет подключаться к интернету. Учтите, в магазинах приложений есть множество утилит, которые выступают как удалённые хранилища для кошельков. Кто знает, может они также будут блокировать ваши активы после соответствующего требования США.