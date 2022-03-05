Будут прекращены поставки не только смартфонов, но и бытовой техники

Американское правительство держит нож у горла всех крупных компаний, любезно обещая им лояльное отношение и поддержку. Все прекрасно понимают, что ребята из Вашингтона всегда ведут свою игру, но нож слишком длинный и острый, поэтому выбирать не приходится. Американские компании и вовсе не имеют альтернативных решений, ну а гиганты из других стран опасаются потерять огромный рынок и не хотят прилёта недружественных санкций. Именно поэтому десятки брендов уходят из России, теряя рынок, прибыль и квалифицированных работников. Выбора просто нет, поэтому в комментариях учитывайте этот факт.

реклама

Вчера стало известно о решении Microsoft уйти из юридического поля РФ, а также блокаде со стороны Google. Ранее о желании переждать сложную ситуацию заявил глава Apple Тим Кук. И здесь есть ключевой момент. Некоторые горячие головы делают громкие заявления. Они размещают в своих пресс-релизах пафосные речи, вот только как после этого возвращаться, ведь интернет помнит всё, а народную любовь не вернуть? Другие ведут себя сдержанно, хотя и их решения назвать верными не поворачивается язык. Как сегодня стало известно, о полном прекращении поставок заявили представители Samsung. В данном случае никаких поблажек не будет, ведь речь идёт не только о смартфонах, но и о бытовой технике и даже о комплектующих для ремонта. Получается весьма странная картина, ведь уходящие компании нарушают не только собственные правила, но и международные гарантийные обязательства, которые прописаны в тех или иных соглашениях.

В сложившейся обстановке нужно понимать, что уже вскоре ремонтировать ваши стиральные машины, холодильники и прочую технику будет нечем. Именно поэтому обращайтесь с ней бережно. Это же касается и смартфонов. Поставьте защиту в виде стекла, купите прорезиненный чехол и вообще не вынимайте свой аппарат из кармана на улице. Уже сегодня сотни тысяч жителей России ринутся за смартфонами в магазины, поэтому подумайте о том, чтобы не остаться с поломанным телефоном на несколько месяцев.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Поскольку у руководства Samsung всё же есть немного мозгов, то там уточнили, что поставки прекращаются не из-за санкций, а по причине логистических проблем. Якобы, в настоящее время просто некому доставлять продукцию в Россию. Если вы взгляните на карту мира, то поймёте, что в реальности таких проблем нет, ведь самолёты над Китаем всё ещё летают, а движение кораблей на северном направлении не может быть остановлено. А это значит, что в Samsung просто хотят перестраховаться. Никто не знает, на какие шаги пойдёт США в санкционном давлении, а значит лучше просто переждать, пока всё устаканится, а после можно смело вновь заходить на рынок. Ещё бы, вы ведь никаких санкций не вводили.