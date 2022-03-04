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Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
Видеокарты стоят больше 500 000 рублей, а окупаются за 3 года и больше
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3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Майнинг уже несколько месяцев теряет привлекательность, а сотни тысяч людей по всему миру начинают сомневаться в том, что они делают. Низкие доходы и отсутствие перспектив не внушают оптимизма, что уже привело к тому, что видеокарты начали дешеветь на всех основных рынках. Не стала исключением и Россия, где ещё неделю можно было встретить массу весьма интересных предложений. На сегодня ничего подобного нет, а магазины пытаются продать нам оставшуюся продукцию с огромной накруткой. Сегодня мы попытаемся понять, кому нужны видеокарты в РФ, и будут ли майнеры платить такие суммы за переоценённые графические чипы.

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Начнём с GeForce RTX 3090. За каких-то 539 000 рублей вы получите суперфламган, способный радовать вас долгими зимними (и даже летними) вечерами. Если взять средние показатели хешрейта на уровне 125 MH/s, то можно выяснить, за сколько месяцев вам удастся окупить такую карточку. Как видите, за месяц GeForce RTX 3090 будет генерировать скромные 138 долларов, которые даже по курсу 107 к 1 равняются 14 800 рублей. Нетрудно подсчитать, что при такой цене за видеокарту вернуть вложения можно будет за 36 месяцев.

Следующая на очереди GeForce RTX 3080 за 344 тысяч рублей. Поскольку у нас видеокарта с блокировкой хешрейта, то максимальная прибыль на ней достигает 67 MH/s. В 2021 году она считалась наиболее выгодной, но сейчас стоит так много, что соглашаться с подобным утверждением сложно. Как видите, заработать за месяц на GeForce RTX 3080 можно всего 87 долларов или 9320 рублей. После финальных подсчётов становится ясно, что вернуть вложения в новенькую видеокарту можно за 37 месяцев. Кто больше?

На очереди GeForce RTX 3060 Ti цена которой в Ситилинк выросла до 164 тысяч рублей. Поскольку магазин продаёт LHR-версию, то хешрейт едва достигает 41 MH/s. При помощи калькулятора выясняем, что месячный доход будет равен 45 долларов или 4820 рублей. Что же, если вы сегодня купите такую видеокарту, то сможете отбить инвестиции за каких-то 34 месяца.

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RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
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Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Специально для фанатов Лизы Су рассмотрим Radeon RX 6800 XT. Стоит такая штука 286 тысяч рублей, а приносит в месяц около 72 долларов, что равняется 7710 рублям. Такие низкие показатели обусловлены невысоким хешрейтом равным 65 MH/s. Получается, что вернуть вложения в Radeon RX 6800 XT у вас получится за 37 месяцев. Ничего нового. Из всего вышеописанного можно сделать простой вывод: сегодня российские майнеры не будут покупать видеокарты для добычи Эфира. Возврат инвестиций выглядит нереалистичным, а тратить полмиллиона рублей на одну видеокарту в условиях кризиса – это просто безумие. Важно понимать, что ни в низшем ценовом диапазоне, ни среди флагманов нет выгодных предложений. Цены выросли равномерно, а поэтому пока сборку новой фермы лучше отложить до лучших времён.

#видеокарты #майнинг
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