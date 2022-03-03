Можно ли сегодня использовать для современных игр старую видеокарту GeForce GT 1030? Давайте разбираться

Судя по всему, одно упоминание ввода санкций вызывает у российских магазинов эйфорию. Руководство тут же пересчитывает вероятную выгоду, надеясь как следует подзаработать на проблемах обычных покупателей. Неясно, куда они будут эти деньги девать. Подумайте сами: виллы в Италии конфискуют в пользу бедных, яхты уже начали забирать, а активы заморозят. Возможно, они в кои-то веки решат инвестировать всё в российскую экономику, хотя это маловероятно.

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Поскольку видеокарты сильно подорожали, то для многих наших читателей возможность купить долгожданную GeForce RTX 3060 по нормальной цене вновь стала несбыточной мечтой. Если у вас уже есть видеокарта уровня GeForce GTX 1050 Ti, то дела не так уж и плохи, а вот многие последние полтора года сидели на откровенных затычках, которые вообще не предназначены для запуска игр. Если вы уже устали ждать, а 62 000 на покупку Radeon RX 6600 денег нет и не предвидится, то самое время задуматься о покупке GeForce GT 1030. Мы бы не стали утверждать, что она создавалась с оглядкой на игровой потенциал, но сегодня мы постараемся выяснить, можно ли её вообще использовать для подобных целей.

Тесты проведены командой zWORMz Gaming, которые попытались поиграть на GeForce GT 1030 в новый хит этой весны: Elden Ring. На этот раз никаких таблиц, ведь мы будем оценивать производительность в нескольких разрешениях.

Прежде всего 1080р. Здесь количество кадров в секунду постоянно опускается до 15 fps, что делает игру настоящим испытанием. Даже в этом режиме картинка смотрится отвратительно, а находящиеся вдалеке объекты кажутся слишком размыты. Ясно, что играть в таком разрешении просто нереалистично.

Далее идёт 900р. Как оказалось, снижение разрешения незначительно сказалось на показателях fps. Иногда можно наблюдать около 20 кадров в секунду, но в большинстве случаев наблюдаются просадки до 17 кадров в секунду и ниже. Делаем вывод о том, что 900р ставить в игре Elden Ring с видеокартой GeForce GT 1030 не нужно.

В 720р впервые с начала тестирования можно вычислить средние показатели fps. На этот раз всё оказалось куда лучше, ведь главный герой даже может сражаться с врагами, а среднее количество кадров равняется 34. К сожалению, наблюдаются сильные просадки до 21 fps, но играть уже можно.

Исключительно ради эксперимента было выбрано 800х600р. Здесь среднее количество кадров в секунду выросло до 46 fps, но картинка настолько ужасная, что смотреть на неё без слёз невозможно. Констатируем, что GeForce GT 1030 плохо подходит для новых игр, хотя для нетребовательных геймеров в разрешении 700р она способна заменить намного более дорогие видеокарты. Ну а самая низкая цена на GeForce GT 1030 сегодня находится на отметке 15 390 рублей.

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