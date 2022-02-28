Для этого не только придётся выложить дополнительные 100 долларов, но и подвергнуть свой процессор скальпированию

Первые покупатели процессоров Alder Lake ещё в 2021 году столкнулись с проблемами совместимости, поскольку проверенные временем системы охлаждения оказались несовместимы. Всё дело в переходе на другой форм-фактор, ведь до этого процессоры представляли собой почти идеальный квадрат, тогда как в 12-м поколении Intel решила выпустить прямоугольник. Несколько наиболее известных производителей систем охлаждения попытались решить проблему за счёт дополнительных переходников, но уже после выяснилось, что проблема есть и в самом слоте, а значит владельцам флагманов часто требовались дополнительные меры для повышения эффективности отвода тепла.

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Особенно сложной оказалась проблема с прилеганием башмака кулера к верхней крышке процессора. Во многих случаях контакт был далеко не идеальным, поэтому чипы с разблокированным множителем сильно грелись. Это снижало эффективность разгона и требовало замены кулера. Что же, компания RockItCool предложила оригинальное решение всем вышеперечисленным проблемам. Та, вскоре в продажу поступит комплект Copper IHS, который создан для продвинутых пользователей, поскольку требует так называемого скальпирования. Поясним, это процедура отделения верхней крышки с заменой находящегося там слоя жидкого металла (ну или что там заливает Intel).

Посмотреть краткую инструкцию для чайников можно ниже. Там показано скальпирование одного из процессоров предыдущего поколения, но в данном случае это не так важно, ведь все действия идентичны. Согласно официальным тестам, которые уже были проведены специалистами RockItCool, после замены крышки удалось добиться снижения температуры на 15%. При этом утверждается, что площадь поверхности увеличивается на 9.5% если сравнивать с эталонной крышкой, поставляемой самой Intel. Что до крышки, то оно выполнена из меди и создана на специальном станке под контролем специалистов.

Внутри новая медная крышка обеспечивает максимальный контакт с кристаллом, но производитель рекомендует заливать качественный жидкий металл, что также может улучшить эффективность отвода тепла. Стоимость комплекта Copper IHS составит 32.99 доллара, но в большинстве случаев вам придётся потратиться на комплект Delid & Relid (ещё 60 долларов), совместимый с процессорами Alder Lake. Представители RockItCool обращают внимание на то, что вы потеряете гарантию на свой процессор после скальпирования. Кроме того, в неумелых руках камень и вовсе можно вывести из строя. Ну а учитывая проблемы с поставками процессоров в РФ, замена будет вам стоить целое состояние. Если вы ещё не в курсе происходящего, то обращайтесь в наш материал. Там есть данные как по новым ценам, так и по поводу нарастающего дефицита.

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