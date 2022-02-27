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BIOSTAR решила порадовать майнеров, выпустив систему из 8 видеокарт Radeon RX 580 для добычи Эфира
Пока крупные производители видеокарт будут ориентироваться на майнеров, геймеры вынуждены ждать
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После того как стало ясно, что майнинг приносит гигантские прибыли, тысячи пользователей бросились скупать видеокарты. Цены взлетели до небес, а NVIDIA и AMD долгое время отрицали, что майнеры скупают большую часть доступных в продаже графических чипов. В какой-то момент скрывать всё стало бессмысленно, поэтому обе компании начали выпускать специализированные решения. Нам рассказывали о том, что спасают игровой рынок, ведь майнеры будут покупать предназначенные для добычи модели, оставив в покое геймерские видеокарты. Было бы глупо надеяться, что такое вообще возможно, но это уже не так важно, ведь самое главное озвучить официальную позицию. Тем более, что в большинстве случаев повлиять на распределение поставок ни NVIDIA, ни AMD не может.

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Всё стало куда хуже, когда сотрудничать с крупными майнерами напрямую решили партнёры NVIDIA и AMD. Они использовали свои мощности не для решения проблем игрового рынка, а для собственного обогащения, поскольку майнеры готовы были скупать любые количества, а гарантию и вовсе можно было не давать. Поскольку в последние месяцы Эфир переживает не лучшие времена, то можно было бы предположить, что производители начнут поворачиваться в сторону геймеров. Как бы не так. Как стало известно, тайваньская BIOSTAR в очередной раз наплевала на потребности своих потенциальных покупателей, благодаря которым она в принципе существует.

Так, была анонсирована новая майнинговая система iMiner A588X8D2. Она поставляется в небольшом форм-факторе и оснащена игровыми видеокартами Radeon RX 580. Именно так, внутри 8 подобных графических чипов, которые совсем не предназначены для майнеров, что особенно странно в текущих условиях, когда существуют специализированные решения. Известно, что хешрейт системы равен 232 MH/s в Эфире, но при желании можно копать любые другие криптовалюты, которые добываются с помощью видеокарт. BIOSTAR уверяет, что настраивать iMiner A588X8D2 сможет даже новичок, поскольку система полностью поддерживает Windows, Linux или HiveOS. Внутри системный блок охлаждается высокопроизводительными кулерами, что позволяет отводить горячий воздух, обеспечивая стабильную работу.

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Вообще неясно, на кого рассчитаны подобные пресс-релизы, ведь перед нами обычный системный блок на базе процессора Intel G4900. Подробностей о материнской плате и блоке питания нет, как пока неясно, сколько iMiner A588X8D2 будет стоить. Не менее интересно, где вообще BIOSTAR взяла столько видеокарт Radeon RX 580, ведь ранее сообщалось, что AMD приостановила производство подобных графических чипов ещё в 2020 году. Вполне возможно, что у тайванцев остался неприкосновенный запас, который было решено потратить на майнеров. Сроки поставки и другие подробности обещают сообщить позднее. А вы уже ждёте новую майнерскую систему от BIOSTAR?

#видеокарты #radeon rx 580 #biostar #майнеры
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