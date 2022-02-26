Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
GeForce GTX 1080 Ti с Авито или новая GeForce RTX 3050 – оптимальный выбор по тестам SH
На что способен старый флагман в 2022 году, и стоит ли его покупать на вторичном рынке? Давайте разбираться
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Вы уже знаете, что российские магазины взвинтили цены на электронную продукцию. На самом деле дорожает всё вокруг, но нас с вами прежде всего интересуют видеокарты, ведь без них можно играть только Тетрис или Пасьянс. Многие эксперты уверяют, что это ещё не конец, ведь впереди ещё более суровые санкции. Именно поэтому есть смысл задуматься о покупке видеокарты здесь и сейчас, пока она не стала стоить в разы дороже. Вполне возможно, что из-за санкций в какой-то момент и вовсе может возникнуть временный дефицит, но ситуация настолько неопределённая, что даже представить её дальнейшее развитие невозможно.

реклама

Но одно дело решиться на покупку видеокарты, а другое выбрать наиболее подходящую для вас модель. Сделать это сложно, но можно. Сегодня мы обратимся к тестам, проведённым командой TheSpyHood. Они взяли две карточки: GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1080 Ti, пытаясь понять, какую из них стоит брать здесь и сейчас. Напомним, первая поступила в продажу в 2022 году, тогда как вторая уже давно завоевала титул одной из лучших геймерских моделей, продолжая год от года терять эффективность из-за вполне логичного устаревания.

Если перейти к ценам, то GeForce RTX 3050 можно встретить в рознице от 60 до 80 тысяч рублей, поэтому мы остановимся на среднем показателе в 70 000. GeForce GTX 1080 Ti можно встретить только на Авито и стоит она от 50 до 60 тысяч. Предположим, что в вашем городе предложений мало, поэтому давайте исходить из максимальной суммы. Ниже таблица со средними показателями по нескольким актуальным играм.

Как видите, новая карточка оказалась медленнее старого флагмана, но мы бы не стали называть разрыв критическим. Тем более, что во многих случаях всё будет зависеть от кривых рук пользователей, настроек и выбранного процессора. Именно поэтому можно констатировать, что разница есть, но она несущественная.

Может показаться, что выбор очевиден, ведь GeForce GTX 1080 Ti и быстрее и дешевле. Вот только на самом деле для обычного покупателя, который придёт к владельцу старой видеокарты, всё окажется не так легко и просто. Так, с высокой долей вероятности вам может попасться видеокарта после майнинга. Само по себе это не так плохо, но сегодня майнеры ещё не дошли до такой стадии, чтобы массово избавляться от видеокарт такого уровня, поэтому могут пытаться избавиться от подгорелой, умирающей модели. В связи с этим мы вам уже советовали тестировать бывшие в употреблении видеокарты с особым пристрастием.

Что до совета, на чём остановится, то мы бы выбрали GeForce GTX 1080 Ti. Она выигрывает по сумме показателей. Главное, не попасть на мошенника. Было бы прекрасно, если бы вы знали продавца лично, или же пришли к нему домой за проверкой. В таком случае у него будет гораздо меньше шансов избежать справедливого наказания. Ну а брать видеокарту у метро с рук – это самое глупое, что вы можете сделать.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#видеокарты #geforce gtx 1080 ti #geforce rtx 3050
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
ФАС проведёт проверку по факту повышения цен на электронику сетью DNS
Поставки видеокарт растут медленно – рынок видеокарт вырос всего на 1% за квартал
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
555
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
203
Первые 5 минут геймплея фанатского ремейка Resident Evil Code Veronica
5
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
3
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
28
12 лет на одном процессоре – стоит ли менять Core i7-870 на Core i7-12700K в 2022 году по мнению TG
36
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
236
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
176
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
26
Перекупщики заняли место майнеров в Европе и скупают большую часть видеокарт NVIDIA и AMD
10
Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
106
Градостроительная стратегия Endzone — A World Apart получит ещё одно дополнение-сиквел
+
Elden Ring получила жалкий 60-процентный пользовательский рейтинг в Steam
30
Dell предупреждает об очередном усугублении дефицита компонентов
+
Дроны могут существенно помочь ученым в наблюдении за беременными самками дельфинов-афалин
+
Assassin’s Creed Valhalla стала временно бесплатной
7
ФАС проведёт проверку по факту повышения цен на электронику сетью DNS
12
Как мошенники на Авито обманывают геймеров продавая горелые видеокарты – реальная история
16
США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
42
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
333

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
17
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
2
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
2
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
+

Сейчас обсуждают

OsirisD2
20:30
после тебя буду :D
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Денис Синяков
20:30
нам, вернее кормчему надо просто перестать страдать +уйней. Очевидно же, он дол6оеб
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Anatoly Anatolev
20:29
Мокша говорить бомбом
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
OsirisD2
20:29
лучше быть обсосом, чем фашисткой ватой с промытыми мозгами
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
lesik78
20:28
Мало аналитики, надо больше
Сила Xilinx: у компании AMD появится больше средств для возврата инвесторам
Tester Toster
20:28
Ну конечно сидим в место того что бы обоонятся сидим по друг другу стреляем. Вопрос кого черта еще меня не спасли ? Сколько интресно еще дней буду спасть нас страна, которая на втром месте по силе?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Вова Огонь
20:27
Пупскик в голубенькой рубашечке, ты хоть автомат в своей жизни держал? ЛОЛка, ты сознание потеряешь и в штаны обдлаешь только от одного вида крови на своём пальчике. Херой причёсанный.
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
OsirisD2
20:26
а ничего, что детей лугандонии убивали сами же лугандоснкие боевики при поддержке России?)
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
1injener
20:26
Ещё один насмотрелся пропаганды
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Максим Ширшов
20:25
Да там эмоции на пустом месте, вот если бы он лет так 8 боролся за жизнь детей ДНР, которые гибли, я бы понял, а так - он просто популист и болтун и попиариться решил.
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем