На что способен старый флагман в 2022 году, и стоит ли его покупать на вторичном рынке? Давайте разбираться

Вы уже знаете, что российские магазины взвинтили цены на электронную продукцию. На самом деле дорожает всё вокруг, но нас с вами прежде всего интересуют видеокарты, ведь без них можно играть только Тетрис или Пасьянс. Многие эксперты уверяют, что это ещё не конец, ведь впереди ещё более суровые санкции. Именно поэтому есть смысл задуматься о покупке видеокарты здесь и сейчас, пока она не стала стоить в разы дороже. Вполне возможно, что из-за санкций в какой-то момент и вовсе может возникнуть временный дефицит, но ситуация настолько неопределённая, что даже представить её дальнейшее развитие невозможно.

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Но одно дело решиться на покупку видеокарты, а другое выбрать наиболее подходящую для вас модель. Сделать это сложно, но можно. Сегодня мы обратимся к тестам, проведённым командой TheSpyHood. Они взяли две карточки: GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1080 Ti, пытаясь понять, какую из них стоит брать здесь и сейчас. Напомним, первая поступила в продажу в 2022 году, тогда как вторая уже давно завоевала титул одной из лучших геймерских моделей, продолжая год от года терять эффективность из-за вполне логичного устаревания.

Если перейти к ценам, то GeForce RTX 3050 можно встретить в рознице от 60 до 80 тысяч рублей, поэтому мы остановимся на среднем показателе в 70 000. GeForce GTX 1080 Ti можно встретить только на Авито и стоит она от 50 до 60 тысяч. Предположим, что в вашем городе предложений мало, поэтому давайте исходить из максимальной суммы. Ниже таблица со средними показателями по нескольким актуальным играм.

Как видите, новая карточка оказалась медленнее старого флагмана, но мы бы не стали называть разрыв критическим. Тем более, что во многих случаях всё будет зависеть от кривых рук пользователей, настроек и выбранного процессора. Именно поэтому можно констатировать, что разница есть, но она несущественная.

Может показаться, что выбор очевиден, ведь GeForce GTX 1080 Ti и быстрее и дешевле. Вот только на самом деле для обычного покупателя, который придёт к владельцу старой видеокарты, всё окажется не так легко и просто. Так, с высокой долей вероятности вам может попасться видеокарта после майнинга. Само по себе это не так плохо, но сегодня майнеры ещё не дошли до такой стадии, чтобы массово избавляться от видеокарт такого уровня, поэтому могут пытаться избавиться от подгорелой, умирающей модели. В связи с этим мы вам уже советовали тестировать бывшие в употреблении видеокарты с особым пристрастием.

Что до совета, на чём остановится, то мы бы выбрали GeForce GTX 1080 Ti. Она выигрывает по сумме показателей. Главное, не попасть на мошенника. Было бы прекрасно, если бы вы знали продавца лично, или же пришли к нему домой за проверкой. В таком случае у него будет гораздо меньше шансов избежать справедливого наказания. Ну а брать видеокарту у метро с рук – это самое глупое, что вы можете сделать.

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