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Российские геймеры массово скупают подорожавшие видеокарты – 85 GeForce 1660 Ti/S куплены в Ситилинк
25 февраля геймеры разбирали игровые видеокарты несмотря на подорожание
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Последние два месяца мы стали свидетелями беспрецедентных скидок на рынке видеокарт. Производители смогли увеличить поставки, а резкое падение курса криптовалют вынудило майнеров отказаться от покупки геймерской продукции. Мы неоднократно вас предупреждали, что в любой момент может случиться разворот, поскольку дорогой Биткоин выгоден Китам, а значит крупная рыба могла создать искусственные дефицит на молодом криптовалютном рынке. Вполне возможно, что так бы и случилось, но беда пришла откуда не ждали. Или ждали, это вы уже решайте сами.

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Как вы уже знаете, российские магазины взвинтили цены на электронику на 30%, мотивируя это военными действиями и падением национальной валюты. Если вы хотите об этом поговорить, милости просим сюда, где весь день 25 февраля шли бурные дискуссии. Так вот, мы вам рекомендовали покупать видеокарты, пока это было возможно. Многие наши читатели упрямо твердили, что уже скоро всё подешевеет. Что же, впору констатировать, что 25 февраля всё подорожало. Сегодня мы заглянем в Магазин Ситилинк. На часах уже час ночи 26 числа, поэтому можно оценить наиболее популярные видеокарты за сутки.

Одна единственная модель GeForce GTX 1660 Ti производства GIGABYTE была куплена в количестве 52 единиц. Это настоящий рекорд, ведь стоимость взлетела больше чем на 10 тысяч. Судя по всему, геймеры осознали, что скидок больше не будет, а видеокарты начнут дорожать. Мы бы не стали говорить, что это идеальный выбор, но 52 геймера с нами не согласны.

37 геймеров купили GeForce RTX 2060. Никаких скидок, а ещё пару дней назад за 63 тысячи можно было взять намного более мощную видеокарту. Что же, кто не успел, тот опоздал. Если вы всё ещё раздумываете, то стоит поторопиться, ведь всё больше производителей электроники синхронно заявляют о прекращении поставок электроники в РФ. Самое смешное здесь то, что США даже не требуют от них таких скоропалительных поступков. GeForce GTX 1660 SUPER стоит немного дешевле, а геймеров, которые решили её купить 25 февраля, набралось немалые 33 человека. Отличный результат, но слишком дорого.

43 пользователя сделали выбор в сторону GeForce GT 1030 (две разные модели). Этим ребятам можно только посочувствовать, но ничего лучше за 11 тысяч не купить. Играть на такой видеокарте можно в старые стратегии и бродилки, поэтому покупка GeForce GT 1030 – это скорее акт отчаяния. Вы удивитесь, но 15 геймеров где-то раздобыли 130 000 рублей, купив сверхмощную GeForce RTX 3070 Ti. Здесь нет никаких претензий, вот только ещё пару дней назад за такую сумму можно было взять GeForce RTX 3080.

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RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
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А вот GeForce GTX 1650 по непонятной причине не пользуется успехом и была продана в количестве 13 единиц. Возможно, всё дело в непомерном росте цены, ведь пару дней назад она стоила 26 тысяч, поэтому подорожание на 8 тысяч выглядит откровенным грабежом. Поскольку положение практически безвыходное, то у геймеров не остаётся выбора. Как видите, кто-то умудрился собрать 130 тысяч. Другие вынуждены ограничивать себя, потратив лишние 10 000 на GeForce GTX 1660 SUPER. Ну а в целом 25 февраля наблюдается ажиотажный спрос, которого мы не видели уже очень давно. Пожалуй, последний раз такое было перед Новым годом.

#видеокарты
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