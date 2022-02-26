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Поставки смартфонов Apple в РФ продолжатся, но может возникнуть дефицит на фоне высокого спроса
Отдельные компании могут присоединиться к санкциям по собственной инициативе
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Не нужно быть экспертом, чтобы оценить весь масштаб санкций, который вводятся против России. Под жёстким контролем США оказалась не только финансовая и высокотехнологичная сфера, но и сфера социальная. Десятки организаций, которые десятки лет сторонились любых политических дрязг, чуть ли единодушно исключили представителей РФ из своих списков, заявив о полной поддержке Украины. Особенно показательной стала ситуация вокруг Евровидения, руководство которого вначале заявило, что политика не будет влиять на конкурс, поэтому участие РФ не будет отменяться, но уже через пару часов внезапно изменили свою позицию. И вот именно в этом ключе на первое место выходит тема санкций на потребительские товары.

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Если вы внимательно изучите официальный документ, составленный в Министерстве торговли США, то убедитесь, что под запрет попал экспорт высокотехнологичной продукции для военного и космического сектора. При этом абсолютно всем компаниям на планете строго предписано соблюдать требования американского правительства. Как будут наказывать несогласных, пока не уточняется, но этот пробел быстро устранят. Самое важно, что нужно понимать: запрета эксперта в РФ потребительской электроники не будет. Вы сможете купить новый смартфон, ноутбук и телевизор без ограничений.

Это значит, что США пусть и делают серьёзный вид, но не готовы стрелять себе в ногу. Пока единственная проблема – это ажиотажный спрос. Геймеры раскупают видеокарты, обычные потребители смотрят в сторону бытовой техники, а значит на какое-то время полки могут оказаться пусты. Скорее всего, крупные вендоры не будут вводить никаких ограничений, а вот небольшие поставщики могут объявить о присоединении к несуществующим санкциям. Например, вчера майнинговый пул FlexPool запретил жителям РФ добывать Эфир. Таким образом нельзя исключать, что отдельные бренды, так или иначе связанные с США, ЕС и союзниками, введут односторонние санкции. И речь даже не о смартфонах, ведь вы можете не увидеть в магазине весеннюю коллекцию ботинок или любые другие товары.

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Не обошлось без куръёзов. Так, США строго-настрого запретили президенту РФ покупать смартфоны, созданные американскими компаниями. Это значит, что В. Путин останется без новенького iPhone 13. В списке все главы министерств, члены нижней и верхней палаты парламента и многие другие. Как будет контролироваться выполнение этого требования, неясно. Может быть, там рассчитывают на сознательность руководства России. Когда всё это закончится, неясно. Судя по всему, всё только начинается, поэтому стоит приготовиться к весёлой весне и бодрому лету.

#apple #санкции
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