Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
Биткоин дорожает на фоне попыток жителей РФ и Украины спасти свои деньги
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Уже давно рынок криптовалют не чувствовал такого давления, как 24 февраля. В России и Украине наблюдается резкое падение курса национальных валют, а очереди к банкоматам привели к полному исчезновению наличных денег. Весь день 24 января миллионы людей стояли в очередях за товарами первой необходимости, а утром 25 января начали подвозить новые запасы денег в банкоматы. Всё это происходит абсолютно везде, поэтому такая картина знакома и понятна всем нашим читателям. К примеру, автор данного материала смог сегодня снять только часть денег, поскольку банкоматы имеют ограничение на количество купюр, а самых крупных там не было (стоять ещё полтора часа в очереди не хочется).

реклама

Поскольку у некоторых людей на картах лежат миллионы рублей, то вывести их крайне сложно. К примеру, Нацбанк Украины поставил суточный лимит не выше 100 000 гривен. На минуточку, это всего 300 000 рублей. Для простых смертных это трёхмесячная зарплата, но есть и те, для кого и миллион – слишком мало. Обычно эти товарищи скупали электронику, а после мучились с её перепродажей, но только не сейчас. Как стало известно, сегодня жители Украины ринулись скупать Биткоины. В данном случае не так важно, что многие выбирают Эфир или альткоины, ведь в конечном счёте это уже сыграло свою роль.

24 февраля Биткоин опускался до 34 500 долларов, тогда как сегодня в буквальном смысле взмыл в небеса. Ещё одна любопытная тенденция, которая не могла бы случится в нормальное время – это ажиотажный спрос на стейблкоины. Поясним, это криптовалюты, которые привязаны к цене доллара. Это значит, что курс их не может измениться ни при каких условиях. Как оказалось, может. Так, на украинской криптобирже Kuna количество желающих купить себе Tether (USDT) оказалось критическим, что автоматически привело к росту стоимости токена до 1.23 доллара. Примерно аналогичные процессы происходят и в РФ, что уже подняло курс Биткоина выше 39 000 долларов. Мы не станем вам ничего советовать по этому поводу, поскольку уже завтра криптовалюты снова могут обвалиться, что приведёт к ощутимым потерям, когда вместо 1000 долларов вы получите 700 или меньше.  

Эксперты также констатируют, что сегодня у российских банков, которые попали под санкции, есть отличная возможность обойти ограничения. Предположительно, с этой целью могут применяться криптовалюты, что позволит осуществлять сделки без контроля со стороны США. Также можно воспользоваться и другими цифровыми токенами, ну а цифровой рубль, который может быть введён в самое ближайшее время, и вовсе можно использовать при прямой торговле с клиентами по всему миру без дополнительной конвертации в доллары.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Депутаты Госдумы пока настроены скептически относительно открывающихся возможностей, уверяя, что государство способно остановить инфляцию и обеспечить все критически важные объекты инфраструктуры достаточным оснащением, а население всем необходимым.

#криптовалюты #биткоин
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
Сколько крипты нужно для идеального инвестиционного портфеля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
24
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
12
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
42
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
25
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
37
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
262
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
10
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
121
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
140
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
1
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
7
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
28
Встроенный в Windows инструмент стирания данных стирает их не до конца
1
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
8

Популярные статьи

Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
27
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
9
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
8

Сейчас обсуждают

Shuvalof Yuri
18:20
пора валить...................
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
Shuvalof Yuri
18:19
да,врывов нет - это хлопки. коррупции нет - это происки запада.
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
Leshiy2371
18:18
Что Agony,что Succubus - в принципе неплохие игры,если вы нормально воспринимаете творчество Иеронима Босха. А в Агони - еще и неплохие загадки
Вредоносное ПО Electron Bot скрывается в клонах популярных игр в Microsoft Store
skydan
18:18
Пора валить с этой страны...
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
skydan
18:17
Херь не говори. Войны нет
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
ахахах
18:16
нам нерасскажет никто раньше времяни,кто там докого добрался.Просто перед фактами ставят(вон ПВО когда уничтожили Украины все,то рассказали по тв только через пару часов об этом)
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
OsirisD2
18:13
Вова Огонь как раз таки против фашистских режимов путлера и агрофюрера
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
skydan
18:13
Закупайтесь, глупцы! 250к не за горами!
Жители Украины и РФ бросились скупать Биткоины, что увеличило курс цифрового золота до $39 000
Игорь Мандрин
18:13
У али наверное после всего специальный курс доллара для России будет.
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
ахахах
18:12
а хер ты тогда спрашиваешь
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем