Биткоин дорожает на фоне попыток жителей РФ и Украины спасти свои деньги

Уже давно рынок криптовалют не чувствовал такого давления, как 24 февраля. В России и Украине наблюдается резкое падение курса национальных валют, а очереди к банкоматам привели к полному исчезновению наличных денег. Весь день 24 января миллионы людей стояли в очередях за товарами первой необходимости, а утром 25 января начали подвозить новые запасы денег в банкоматы. Всё это происходит абсолютно везде, поэтому такая картина знакома и понятна всем нашим читателям. К примеру, автор данного материала смог сегодня снять только часть денег, поскольку банкоматы имеют ограничение на количество купюр, а самых крупных там не было (стоять ещё полтора часа в очереди не хочется).

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Поскольку у некоторых людей на картах лежат миллионы рублей, то вывести их крайне сложно. К примеру, Нацбанк Украины поставил суточный лимит не выше 100 000 гривен. На минуточку, это всего 300 000 рублей. Для простых смертных это трёхмесячная зарплата, но есть и те, для кого и миллион – слишком мало. Обычно эти товарищи скупали электронику, а после мучились с её перепродажей, но только не сейчас. Как стало известно, сегодня жители Украины ринулись скупать Биткоины. В данном случае не так важно, что многие выбирают Эфир или альткоины, ведь в конечном счёте это уже сыграло свою роль.

24 февраля Биткоин опускался до 34 500 долларов, тогда как сегодня в буквальном смысле взмыл в небеса. Ещё одна любопытная тенденция, которая не могла бы случится в нормальное время – это ажиотажный спрос на стейблкоины. Поясним, это криптовалюты, которые привязаны к цене доллара. Это значит, что курс их не может измениться ни при каких условиях. Как оказалось, может. Так, на украинской криптобирже Kuna количество желающих купить себе Tether (USDT) оказалось критическим, что автоматически привело к росту стоимости токена до 1.23 доллара. Примерно аналогичные процессы происходят и в РФ, что уже подняло курс Биткоина выше 39 000 долларов. Мы не станем вам ничего советовать по этому поводу, поскольку уже завтра криптовалюты снова могут обвалиться, что приведёт к ощутимым потерям, когда вместо 1000 долларов вы получите 700 или меньше.

Эксперты также констатируют, что сегодня у российских банков, которые попали под санкции, есть отличная возможность обойти ограничения. Предположительно, с этой целью могут применяться криптовалюты, что позволит осуществлять сделки без контроля со стороны США. Также можно воспользоваться и другими цифровыми токенами, ну а цифровой рубль, который может быть введён в самое ближайшее время, и вовсе можно использовать при прямой торговле с клиентами по всему миру без дополнительной конвертации в доллары.

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