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Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
Если ваш смартфон есть в списке, то в ближайшие месяцы можно рассчитывать на выход официального обновления
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После завершения Олимпийских игр новости о MIUI 13 стали поступать чаще, а сами они несут больше конкретики. К примеру, несколько аппаратов серии Mi 11 уже начали получать стабильную прошивку на базе Android 12 в Китае, а Redmi K30 Pro, который больше известен нашим читателям как Poco F2 Pro, в самое ближайшее время начнёт получать стабильную версию MIUI 13. Отмечается, что она получит номер V13.0.1.0.SJKCNXM и вот-вот поступит на смартфоны некоторых пользователей.

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Также инсайдеры уточнили предварительный список актуальных смартфонов, которые могут претендовать на получение MIUI 13. Список действительно длинный и включает 73 аппарата. Не удивляйтесь, если большая часть из них вам окажется незнакома. Только телефонов серии Mi 11 было создано 14 моделей, а прибавьте к этому ещё и клоны серии Poco – получите чуть ли не 20 крайне похожих устройств, которые отличаются позиционированием и ценой. Инсайдеры уверены в том, что большинство из указанных в перечне телефонов могут претендовать на новую прошивку, но есть здесь и весьма сомнительные устройства.

Например, много вопросов к Redmi Note 9. По непонятной причине обычная версия получит MIUI 13, в то время как более прокачанная Redmi Note 9 Pro уже завершила жизненный цикл. Здесь может быть два варианта: либо телефон указан ошибочно, либо он получит только бета-версию и мечтать о финальной рассылке не приходится.

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Обращаем ваше внимание на то, что большинство указанных ниже смартфонов пока не получили даже первую бета-версию. Ценность данного перечня в том, что вы можете зафиксировать для себя сам факт принадлежности вашего аппарата к актуальным. Многие пользователи относятся к обновлениям халатно и забывают их устанавливать, даже когда они доступны. Проверяйте настройки несколько раз в месяц. Помните, что с прошивкой прилетит и новая версия Android 12, а также исправления безопасности. Последние снижают риск взлома и заражения вредоносными объектами, что крайне важно в наше время, когда большая часть хакеров перенаправила свои силы с ПК на мобильные телефоны.

  1. Poco F2 Pro
  2. Redmi K30
  3. Redmi Note 11 Pro
  4. Mi 11X Pro
  5. Mi 11 Pro
  6. Mi 11 Lite NE 5G
  7. Redmi K30i 5G
  8. Mi 10S
  9. Mi 11
  10. Mi CC9 Pro
  11. Mi Pad 5
  12. Redmi Note 10 Prime
  13. Poco M4 Pro 5G
  14. Mi 11 Lite NE
  15. Redmi Note 10
  16. POCO X3 GT
  17. Mi 12
  18. Redmi 10X Pro
  19. Redmi K30 5G
  20. Redmi K40 Pro+
  21. Redmi K30S Extreme Edition
  22. Xiaomi Civi
  23. Redmi Note 11S
  24. Mi 11X
  25. Poco X2
  26. Redmi Note 9
  27. Poco X3 Pro
  28. Poco M2
  29. Redmi Note 11 Pro+
  30. Redmi 10X
  31. Redmi 10 Prime
  32. Mi 10 Pro
  33. Poco M3
  34. Poco C3
  35. Poco X3
  36. Poco M2 Pro
  37. Redmi K30 Pro
  38. Redmi K30 Extreme Edition
  39. Redmi Note11 5G
  40. Redmi Note 10 Pro Max
  41. Redmi K40 Pro
  42. Redmi K40 Gaming Edition
  43. Mi 12X
  44. Mi 12 Pro
  45. Mi MIX 4
  46. POCO F3 GT
  47. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  48. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  49. Poco M3 Pro 5G
  50. Redmi Note 11 Pro 5G
  51. Mi 11 Youth Edition
  52. Mi 11 Lite 5G NE
  53. Mi 11T
  54. Redmi Note11 Pro
  55. Redmi 10
  56. Mi 10
  57. Mi 11i
  58. Mi Mix Fold
  59. Mi 11T Pro
  60. Mi 11 Ultra
  61. Redmi K40
  62. Mi 11 Lite 5G
  63. Redmi Note 8 2021
  64. Redmi Note 10 Pro
  65. Mi 10 Youth Edition
  66. Mi 11 Lite
  67. Poco F3
  68. Mi Pad 5 Pro 5G
  69. Poco X3 NFC
  70. Redmi Note 9 Pro
  71. Mi Pad 5 Pro
  72. Mi 10 Extreme Edition
  73. Redmi Note 10 JE
#xiaomi #miui 13 #прошивки
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