После завершения Олимпийских игр новости о MIUI 13 стали поступать чаще, а сами они несут больше конкретики. К примеру, несколько аппаратов серии Mi 11 уже начали получать стабильную прошивку на базе Android 12 в Китае, а Redmi K30 Pro, который больше известен нашим читателям как Poco F2 Pro, в самое ближайшее время начнёт получать стабильную версию MIUI 13. Отмечается, что она получит номер V13.0.1.0.SJKCNXM и вот-вот поступит на смартфоны некоторых пользователей.
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Также инсайдеры уточнили предварительный список актуальных смартфонов, которые могут претендовать на получение MIUI 13. Список действительно длинный и включает 73 аппарата. Не удивляйтесь, если большая часть из них вам окажется незнакома. Только телефонов серии Mi 11 было создано 14 моделей, а прибавьте к этому ещё и клоны серии Poco – получите чуть ли не 20 крайне похожих устройств, которые отличаются позиционированием и ценой. Инсайдеры уверены в том, что большинство из указанных в перечне телефонов могут претендовать на новую прошивку, но есть здесь и весьма сомнительные устройства.
Например, много вопросов к Redmi Note 9. По непонятной причине обычная версия получит MIUI 13, в то время как более прокачанная Redmi Note 9 Pro уже завершила жизненный цикл. Здесь может быть два варианта: либо телефон указан ошибочно, либо он получит только бета-версию и мечтать о финальной рассылке не приходится.
Обращаем ваше внимание на то, что большинство указанных ниже смартфонов пока не получили даже первую бета-версию. Ценность данного перечня в том, что вы можете зафиксировать для себя сам факт принадлежности вашего аппарата к актуальным. Многие пользователи относятся к обновлениям халатно и забывают их устанавливать, даже когда они доступны. Проверяйте настройки несколько раз в месяц. Помните, что с прошивкой прилетит и новая версия Android 12, а также исправления безопасности. Последние снижают риск взлома и заражения вредоносными объектами, что крайне важно в наше время, когда большая часть хакеров перенаправила свои силы с ПК на мобильные телефоны.
- Poco F2 Pro
- Redmi K30
- Redmi Note 11 Pro
- Mi 11X Pro
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Lite NE 5G
- Redmi K30i 5G
- Mi 10S
- Mi 11
- Mi CC9 Pro
- Mi Pad 5
- Redmi Note 10 Prime
- Poco M4 Pro 5G
- Mi 11 Lite NE
- Redmi Note 10
- POCO X3 GT
- Mi 12
- Redmi 10X Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K30S Extreme Edition
- Xiaomi Civi
- Redmi Note 11S
- Mi 11X
- Poco X2
- Redmi Note 9
- Poco X3 Pro
- Poco M2
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi 10X
- Redmi 10 Prime
- Mi 10 Pro
- Poco M3
- Poco C3
- Poco X3
- Poco M2 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Extreme Edition
- Redmi Note11 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Gaming Edition
- Mi 12X
- Mi 12 Pro
- Mi MIX 4
- POCO F3 GT
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi K40 Game Enhanced Edition
- Poco M3 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Mi 11 Youth Edition
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 11T
- Redmi Note11 Pro
- Redmi 10
- Mi 10
- Mi 11i
- Mi Mix Fold
- Mi 11T Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi K40
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 8 2021
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11 Lite
- Poco F3
- Mi Pad 5 Pro 5G
- Poco X3 NFC
- Redmi Note 9 Pro
- Mi Pad 5 Pro
- Mi 10 Extreme Edition
- Redmi Note 10 JE