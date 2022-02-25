Если ваш смартфон есть в списке, то в ближайшие месяцы можно рассчитывать на выход официального обновления

После завершения Олимпийских игр новости о MIUI 13 стали поступать чаще, а сами они несут больше конкретики. К примеру, несколько аппаратов серии Mi 11 уже начали получать стабильную прошивку на базе Android 12 в Китае, а Redmi K30 Pro, который больше известен нашим читателям как Poco F2 Pro, в самое ближайшее время начнёт получать стабильную версию MIUI 13. Отмечается, что она получит номер V13.0.1.0.SJKCNXM и вот-вот поступит на смартфоны некоторых пользователей.

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Также инсайдеры уточнили предварительный список актуальных смартфонов, которые могут претендовать на получение MIUI 13. Список действительно длинный и включает 73 аппарата. Не удивляйтесь, если большая часть из них вам окажется незнакома. Только телефонов серии Mi 11 было создано 14 моделей, а прибавьте к этому ещё и клоны серии Poco – получите чуть ли не 20 крайне похожих устройств, которые отличаются позиционированием и ценой. Инсайдеры уверены в том, что большинство из указанных в перечне телефонов могут претендовать на новую прошивку, но есть здесь и весьма сомнительные устройства.

Например, много вопросов к Redmi Note 9. По непонятной причине обычная версия получит MIUI 13, в то время как более прокачанная Redmi Note 9 Pro уже завершила жизненный цикл. Здесь может быть два варианта: либо телефон указан ошибочно, либо он получит только бета-версию и мечтать о финальной рассылке не приходится.

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Обращаем ваше внимание на то, что большинство указанных ниже смартфонов пока не получили даже первую бета-версию. Ценность данного перечня в том, что вы можете зафиксировать для себя сам факт принадлежности вашего аппарата к актуальным. Многие пользователи относятся к обновлениям халатно и забывают их устанавливать, даже когда они доступны. Проверяйте настройки несколько раз в месяц. Помните, что с прошивкой прилетит и новая версия Android 12, а также исправления безопасности. Последние снижают риск взлома и заражения вредоносными объектами, что крайне важно в наше время, когда большая часть хакеров перенаправила свои силы с ПК на мобильные телефоны.