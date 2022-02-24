Ещё вчера эксперты рассуждали о сроках наступления криптозимы. Выдвигались различные мнения, а аналитики спорили о том, стоит ли нам ждать подорожания Биткоина, или он провалится ниже 30 000 долларов. После последних событий впору говорить о настоящем крахе. Согласно официальным данным, за несколько часов рынок криптовалют просел на 200 миллиардов долларов. Особенно сильно пострадали альткоины, которые опустились до рекордных позиций. Так, Cardano обрушилась на 17%, Polkadot, который в последнее время и так не радовал инвесторов, рухнул на 16%. На столько же подешевел и Dogecoin, ну а Shiba Inu умудрилась растерять 15% капитализации. Огромные убытки инвесторам принесла Convex Finance, которая лишилась 23%, а Kadena недосчиталась 20%. Curve DAO Token, THETA и Enjin Coin похудели на 19%, но это далеко не всё, ведь эксперты констатируют, что никто не знает, что случится уже завтра. И здесь мы встречаем два мнения.
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Первое: что бы не случилось, но Биткоин не подешевеет ниже 30 000 долларов. Обратите внимание на таблицу с показателями. Это позиции, выставленные потенциальными покупателями цифрового золота. Как видите, есть несколько контактов, по которым неизвестные готовы купить около 3500 монет ВТС до отметки в 30 000 долларов. Аналитики предполагают, что после приближения курса к рекордно низким отметкам может появиться гораздо больше таких предложений, а значит даже при появлении паники, Биткоину удастся удержаться от падения. Представители биржи Coinbase подтвердили аналогичную тенденцию, уверяя держателей в том, что рынок пока не готов отпускать Биткоин.
Второе: паника является решающим фактором в таких вопросах. Рынок ещё не оправился от предыдущего резкого обрушения, когда решение о запрете со стороны Центробанка РФ привело к снижению курса всех криптовалют. Сегодня ситуация ещё более тревожная, ведь тысячи держателей цифрового золота хотят избавиться от него в пользу чего-то более осязаемого. Неудивительно, что повысился спрос на доллары, а виртуальные монеты будут продолжать сбрасываться. Пока аналитики не видят признаков массовой паники, но она может случиться, если политики не сядут за стол переговоров.
Никто не знает, когда украинский кризис завершится. Мало того, неясно, насколько губительные последствия для экономики России и Украины он будет иметь. Поскольку доллар США считается относительно стабильным, то именно паника обычных держателей Биткоинов по обе стороны способна спровоцировать наступление настоящей криптозимы.