Что вообще происходит с криптовалютами, и чем всё может закончиться? Давайте разбираться

Ещё вчера эксперты рассуждали о сроках наступления криптозимы. Выдвигались различные мнения, а аналитики спорили о том, стоит ли нам ждать подорожания Биткоина, или он провалится ниже 30 000 долларов. После последних событий впору говорить о настоящем крахе. Согласно официальным данным, за несколько часов рынок криптовалют просел на 200 миллиардов долларов. Особенно сильно пострадали альткоины, которые опустились до рекордных позиций. Так, Cardano обрушилась на 17%, Polkadot, который в последнее время и так не радовал инвесторов, рухнул на 16%. На столько же подешевел и Dogecoin, ну а Shiba Inu умудрилась растерять 15% капитализации. Огромные убытки инвесторам принесла Convex Finance, которая лишилась 23%, а Kadena недосчиталась 20%. Curve DAO Token, THETA и Enjin Coin похудели на 19%, но это далеко не всё, ведь эксперты констатируют, что никто не знает, что случится уже завтра. И здесь мы встречаем два мнения.

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Первое: что бы не случилось, но Биткоин не подешевеет ниже 30 000 долларов. Обратите внимание на таблицу с показателями. Это позиции, выставленные потенциальными покупателями цифрового золота. Как видите, есть несколько контактов, по которым неизвестные готовы купить около 3500 монет ВТС до отметки в 30 000 долларов. Аналитики предполагают, что после приближения курса к рекордно низким отметкам может появиться гораздо больше таких предложений, а значит даже при появлении паники, Биткоину удастся удержаться от падения. Представители биржи Coinbase подтвердили аналогичную тенденцию, уверяя держателей в том, что рынок пока не готов отпускать Биткоин.

Второе: паника является решающим фактором в таких вопросах. Рынок ещё не оправился от предыдущего резкого обрушения, когда решение о запрете со стороны Центробанка РФ привело к снижению курса всех криптовалют. Сегодня ситуация ещё более тревожная, ведь тысячи держателей цифрового золота хотят избавиться от него в пользу чего-то более осязаемого. Неудивительно, что повысился спрос на доллары, а виртуальные монеты будут продолжать сбрасываться. Пока аналитики не видят признаков массовой паники, но она может случиться, если политики не сядут за стол переговоров.

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Никто не знает, когда украинский кризис завершится. Мало того, неясно, насколько губительные последствия для экономики России и Украины он будет иметь. Поскольку доллар США считается относительно стабильным, то именно паника обычных держателей Биткоинов по обе стороны способна спровоцировать наступление настоящей криптозимы.