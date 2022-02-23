Изучаем мнение экспертов относительно вопроса наступления криптозимы

Несколько дней назад Виталик Бутерин дал интервью, в рамках которого заявил о возможном наступлении криптизимы в самое ближайшее время. Точных сроков он не назвал, но шумиха вокруг его слов привела к тому, что многие эксперты начали задумываться о том, что вообще такое криптозима, может ли она прийти и когда всё это завершится. Сегодня мы изучим позицию нескольких аналитиков, мнение которых было опубликовано на сайте РБК. Отметим, что позиция экспертов далеко не всегда совпадает с мнением автора материала, но в данном случае нашим читателям будет интереснее послушать тех, кто уже зарекомендовал себя в качестве аналитиков на самом высоком уровне.

реклама

Прежде всего эксперты указывают на геополитическую нестабильность. Разгоревшийся с новой силой конфликт на востоке Украины грозит дестабилизацией на международных финансовых аренах и способен оказать негативное влияние на и без того напряжённую ситуацию на рынке криптовалют. 22 февраля на этом фоне курс Биткоина уже снижался до 36 000 долларов, а текущая коррекция – это временный этап. При этом эксперты полагают, что геополитические риски кратковременны и не могут оказывать влияния на криптовалюты бесконечно долго. Как только средства массовой информации найдут новую повестку дня, рынки пойдут вверх. Мало того, эксперты и вовсе предполагают, что криптозима уже наступила и может завершиться в самое ближайшее время.

Согласно противоположной позиции, действия ФРС уже вскоре обрушат рынок криптовалют до 30 000 долларов и ниже. При этом, именно 30 тысяч за одну монетку считаются моральным пределом, ниже которого Биткоин упасть не должен. Если это всё же случится, то после этого курс может опуститься и до 20 тысяч под давлением паникующих держателей цифрового золота. Ожидать подорожания криптовалют сегодня не стоит, поскольку возвращение на рынок инвесторов возможно только в случае, если Биткоин докажет, что является стабильным активом. Пока первая криптовалюта демонстрирует обратную тенденцию, надеяться на резкий рост курса не нужно.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Пока эксперты разбирали сроки прихода криптозимы, Биткоин немного подорожал. На момент написания данного материала, цифровое золото медленно приближается к 39 тысячам долларов. До максимумов прошлой недели ещё далеко, но кто знает, может быть, в ближайшее время Киты предпримут ещё одну попытку продавить кур Биткоина выше 45 000 долларов. Сегодня такой исход кажется маловероятным, но ещё неделю назад эксперты уверяли, что именно эта отметка является точкой сопротивления. Если цифровое золото сможет пройти её успешно, то не исключено, что нас могут ждать ценовые сюрпризы уже в самое ближайшее время. Или нет. Мы призываем относиться к высказываниям аналитиков с долей сомнения, ведь никто точно не знает, в какую сторону развернётся рынок.