Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Владелец Tesla Model S взорвал дорогостоящий электрокар с помощью 30 кг динамита
Видео выглядит эффектно, а взрыв заснят с разных сторон
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

В последнее время на наших улицах всё чаще стали появляться автомобили марки Tesla. Большая их часть – это обычные «битки» купленные на Копарте. Нужно понимать, что любая серьёзная авария не проходит для машины бесследно, поэтому для многих счастливых обладателей подобных машин ремонт превращается в настоящий ад и тянется годами. Ещё бы, ведь никто не может со 100% точностью сказать, с каким сюрпризом к вами приедет попавшая в аварию машина, и сколько в реальности будет стоить её восстановление. На самом деле эта тема значительно сложнее, чем может показаться, поэтому мы остановимся на том, что чаще всего покупка «битка» – это самая настоящая рулетка.

реклама

Герою нашего материала, проживающему в Финляндии, не повезло. Туомас Катайнен купил бывшую в употреблении Tesla Model S и даже умудрился проехать на ней 1500 километров. Поскольку машина была выпущена в далёком 2013 году, то нет ничего удивительного, что первым вышел из строя аккумулятор. Туомас попытался вернуть к жизни модное авто, но в одной из мастерских ему твёрдо заявили, что спасти положение может только полная замена батарейки. В данном случае мы бы попросили диванных автослесарей держать своё мнение при себе, поскольку в Финляндии никто не станет переупаковывать аккумулятор, как это сделает вам электрик Вася из соседнего гаража. Изучив стоимость новой батареи Туомас пришёл в уныние, ведь она оказалась самой важной деталью автомобиля и стоила 22 600 долларов. Обычные человек поддался бы панике, впал в депрессию или набрал кредитов, но только не Туомас. Он обратился к авторам популярного канала Pommijätkät, которые любят экспериментировать с необычными сюжетами.

Как оказалось, гораздо веселее взорвать Tesla Model S, чем починить. Сказано – сделано. Команда блогеров доставила электрокар к месту назначения и напичкала его взрывчаткой. Всего задействовано было 30 кг в тротиловом эквиваленте, что очень немало для автомобиля. Неясно, вытащили ли блогеры какие-то детали с целью выручить дополнительные средства, поскольку ни о чём подобном не говорится.

Вполне возможно, что Туомас получил какую-то компенсацию за свой автомобиль, ведь такое видео не могло остаться без внимания журналистов. Только за 6 дней с момента его размещение ролик набрал 2.5 миллиона просмотров, и это только начало. Посмотрите, как эффектно выглядит взрыв с нескольких ракурсов. В такой момент жалеешь лишь о том, что у авторов канала нет камеры с замедленной съёмкой. Кадры взрыва Tesla Model S нечасто встретить, во всём остальном экологически чистая утилизация машины прошла успешно.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#tesla #автомобиль #tesla model s
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Kia демонстрирует рост продаж электромобилей в Европе
Согласно опросу Yahoo Finance, компания Meta Цукерберга признана худшей компанией 2021 года
В начале 2022 года Tesla получит разрешение на запуск нового завода под Берлином
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Vampyr
52
Российская компания Qtech продала РЖД 16 тысяч китайских смартфонов стоимостью 7300р по 26 400р
95
Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают падения криптовалюты на 80% и начала криптозимы
38
34 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 в России и мире
3
Майнеры РФ используют праздничные скидки на видеокарты для покупки моделей с высоким хешрейтом
55
Майнеры создали технологию «Водяной завесы», снижающую расход электроэнергии в 6 раз
12
DuckDuckGo разрабатывает браузер для настольных компьютеров — это не очередной клон Chromium
2
Шиба Ину дорожает на фоне активности Китов, скупающих криптовалюту на сотни миллионов долларов
6
Майнер самостоятельно построил криптосарай у себя на даче для размещения фермы по добыче Эфира
23
Модели iPhone лидируют по объёму поставок среди смартфонов с 5G в 3-м квартале
19
Майнер рассказал, можно ли вернуть вложения в ноутбук на GeForce RTX 3070 с помощью добычи Эфира
13
Стоит ли покупать дорогостоящий SSD для игр в 2022 году, или можно сэкономить на старом HDD – TG
43
Core i5-12400F может стать народным процессором 2022 года – высокая производительность за $180
39
Китайская видеокарта Fenghua 2 получит 32 Гб GDDR6, 10 TFLOPS и будет конкурентом GeForce RTX 3060
21
Фанаты показали, как будет выглядеть ремейк Half-Life 2 на движке Unreal Engine 5
15
Samsung Galaxy A53 выйдет в двух вариантах на Exynos и Snapdragon
1
Cyberpunk 2077 заиграл красками ночного города после добавления 50+ графических модов в 4К
16
Xiaomi выпустила самый дешёвый телевизор Redmi Smart TV X 2022 диагональю 50”
6
Для борьбы с незаконным майнингом регионам РФ дали полный контроль над тарифами на электричество
32
Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
1

Популярные статьи

Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows
38
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
49
Windows 10, Windows 11 и MS Office 2021 по низким ценам на рождественской распродаже 2021
Космический телескоп Джеймс Уэбб: преемник Хаббла за 10 миллиардов долларов
70
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i7-9700KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360RGB v2
22
Мои впечатления от игры Borderlands: The Pre-Sequel
7
Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
9

Сейчас обсуждают

Анатолий Боровской
01:56
Примерно 18%: Фонд били и мелинды 10%, фонд гави 8%
Билл Гейтс заявил, что Омикрон может быть самой сложной частью пандемии
den fed
01:47
В плане ГОЭЛРО 1920 года были подробно описаны этапы подготовительных и строительных работ по строительству Днепровской гидроэлектростанции, список необходимого оборудования для станции, линий электро...
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
den fed
01:46
До 91 люди строили а потом строить перестали ? Совпадение ? Днепрогес вообще америкосы строили. ДнепроГЭС строил СССР ..по плану ГОЭРЛО ..и на деньги СССР используя ресурсы СССР. Автор проекта Днеп...
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
32Влад32
01:43
Ты не здоровье и время отдаешь, ты трудишься. Так человечество живет уже очень давно. И даже у пещерных людей было некое разделение труда.
Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты
Александр Дедок
01:42
Судя по предполагаемым характеристикам, процентов на 10 быстрее чем 3090 и где-то на 15 быстрее чеи 3080Ti. , А есть ли вообще в ней смысл с учетом заявленного TDP?
Доступно изображение упаковки видеокарты ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF
Asmodeus
01:41
Жду скрепкоина. Я - патриот.
Криптовалюта Toncoin подорожала и стала в 3 раза прибыльнее Эфира после поста Павла Дурова
Genrix
01:39
Не только пандемия. Походу очень много зрителей-часов принесли стримы из бассейнов.
Количество просмотров контента на Twitch в этом году выросло на 45 % по сравнению с прошлым годом
Андрей Потапов
01:17
Самая сложная часть пандемии это - Билл Гейтс.
Билл Гейтс заявил, что Омикрон может быть самой сложной частью пандемии
in_cognito
01:16
Так строил недвигу не совок, а люди которые там жили. Конкретно в Украине - украинцы. Днепрогес вообще америкосы строили. Прекращай дрчить на труп кароч.
Маск опроверг сообщения о том, что он проживает в роскошном особняке за 12 миллионов долларов
Pavel Patron
01:05
Ага , и на 32 биток начнут скупать по-новой и потом опять до 48 . Не думали что данная МММ, скорей как проэкт "побрить" одних , отдав бабосы другим
Биткоин дорожает, а аналитики РБК ожидают падения криптовалюты на 80% и начала криптозимы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем