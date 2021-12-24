Видео выглядит эффектно, а взрыв заснят с разных сторон

В последнее время на наших улицах всё чаще стали появляться автомобили марки Tesla. Большая их часть – это обычные «битки» купленные на Копарте. Нужно понимать, что любая серьёзная авария не проходит для машины бесследно, поэтому для многих счастливых обладателей подобных машин ремонт превращается в настоящий ад и тянется годами. Ещё бы, ведь никто не может со 100% точностью сказать, с каким сюрпризом к вами приедет попавшая в аварию машина, и сколько в реальности будет стоить её восстановление. На самом деле эта тема значительно сложнее, чем может показаться, поэтому мы остановимся на том, что чаще всего покупка «битка» – это самая настоящая рулетка.

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Герою нашего материала, проживающему в Финляндии, не повезло. Туомас Катайнен купил бывшую в употреблении Tesla Model S и даже умудрился проехать на ней 1500 километров. Поскольку машина была выпущена в далёком 2013 году, то нет ничего удивительного, что первым вышел из строя аккумулятор. Туомас попытался вернуть к жизни модное авто, но в одной из мастерских ему твёрдо заявили, что спасти положение может только полная замена батарейки. В данном случае мы бы попросили диванных автослесарей держать своё мнение при себе, поскольку в Финляндии никто не станет переупаковывать аккумулятор, как это сделает вам электрик Вася из соседнего гаража. Изучив стоимость новой батареи Туомас пришёл в уныние, ведь она оказалась самой важной деталью автомобиля и стоила 22 600 долларов. Обычные человек поддался бы панике, впал в депрессию или набрал кредитов, но только не Туомас. Он обратился к авторам популярного канала Pommijätkät, которые любят экспериментировать с необычными сюжетами.

Как оказалось, гораздо веселее взорвать Tesla Model S, чем починить. Сказано – сделано. Команда блогеров доставила электрокар к месту назначения и напичкала его взрывчаткой. Всего задействовано было 30 кг в тротиловом эквиваленте, что очень немало для автомобиля. Неясно, вытащили ли блогеры какие-то детали с целью выручить дополнительные средства, поскольку ни о чём подобном не говорится.

Вполне возможно, что Туомас получил какую-то компенсацию за свой автомобиль, ведь такое видео не могло остаться без внимания журналистов. Только за 6 дней с момента его размещение ролик набрал 2.5 миллиона просмотров, и это только начало. Посмотрите, как эффектно выглядит взрыв с нескольких ракурсов. В такой момент жалеешь лишь о том, что у авторов канала нет камеры с замедленной съёмкой. Кадры взрыва Tesla Model S нечасто встретить, во всём остальном экологически чистая утилизация машины прошла успешно.

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