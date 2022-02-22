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Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
Реальная польза будет зависеть от желания пользователя настраивать собственную операционную систему
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Microsoft продолжает продвигать сомнительные инновации. Многие из них направлены на безопасность пользователей, но реализуются настолько грубо и топорно, что вызывают справедливое отторжение у миллионов людей. Поскольку альтернатив нет, то пользователи ворчат, а после переходят на более новые версии настольной операционной системы Windows. Нам приходится устанавливать полугодичные патчи, а иначе система будет считаться неактуальной и перестанет получать обновления безопасности. Всё это далеко не всё, но суть проблемы в том, что выбора у пользователей нет, а софтверный гигант всё сильнее сжимает хватку. Вчера мы говорили о попытках снизить вероятность взлома операционной системы за счёт онлайн активации после первой установки. Кроме того, планируется заблокировать старые принтеры, поддерживающие сильно уязвимые протоколы.

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В 2022 году Microsoft не собирается останавливаться на достигнутом. Как стало известно, часть пользователей будет видеть на главном экране перманентную надпись, указывающую не несоответствие между требованиями системы и компьютера. Так, если ваш компьютер включает старый процессор или он не прошёл проверку TPM 2.0, то какие бы обои вы не поставили, в правом нижнем углу будет красоваться предупреждающий водяной знак. На работу системы он не окажет никакого влияния, но попортить нервы неподготовленным пользователям может. Во время установки Windows 11 на такой компьютер вы увидите предупреждение, в рамках которого вам советуют отказаться от новой операционной системы в пользу десятой версии. Что любопытно, пока Microsoft ограничивается общими фразами, рассказывая о предполагаемых проблемах во время работы, о нестабильности и замедлении процессов, а также несовместимости и многих аналогичных непонятных фразах.


К счастью, часть программистов в застенках софтверного гиганта всё же занимается своими прямыми обязанностями, поэтому в будущем продвинутые пользователи смогут ощутимо ускорить свой компьютер. Речь идёт от функции Efficiency, которая предполагает ручную настройку приоритетов для ряда процессов. Обычно мы заходим в диспетчер задач с целью закрыть то или иное неправильно работающее приложение. Там есть и другие возможности, но в следующем крупном обновлении Windows 11 Build 22557 появится расширенная настройка, которая позволит задавать постоянные приоритеты для каждого процесса.

Можно будет нажать правой кнопкой на любой процесс и задать его важность от нуля (0) до 31, что позволит системе распределять ресурсы исходя из указанных пользователем приоритетов. Таким образом, если вы редко используете программу, но не хотите её удалять, то можно урезать выделенные на её работу ресурсы до минимума. После запуска сама программа будет работать нормально, но в режиме простоя станет куда энергоэффективнее.

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Соответствующая функция тестируется уже год. Инсайдеры довольны результатами, но выход её ожидается чуть позднее. Предположительно, это случится в рамках большого обновления. Согласно данным Microsoft, ручная настройка позволяет ощутимо повысить скорость работы Windows 11. Всё зависит от желания пользователя и его знаний. У кого-то из инсайдеров заметен прирост скорости на 11%, а некоторые смогли разогнать операционную систему до 76%.

#microsoft #windows 11
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