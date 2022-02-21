Microsoft решила обезопасить компьютеры обычных пользователей, но для этого самим пользователям придётся купить новый роутер

В последнее время Microsoft ведёт ожесточённую борьбу против пользователей настольной операционной системы Windows. Поскольку реальной альтернативы для большинства просто нет, то многие вынуждены мириться с багами, странностями тех или иных обновлений и агрессивной политикой софтвреного гиганта. К примеру, несколько лет назад пользователей Windows 7 насильственным образом перевели на Windows 10, а теперь и вовсе вводят постоянные ограничения. Напомним, одиннадцатая версия ОС должна была стать стабильной, поскольку исключает большую часть процессоров и периферийных устройств.

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Приходится констатировать, что стабильностью тут и не пахнет, но это не главная проблема, ведь постоянные эксперименты настораживают разумную часть пользователей. К примеру, в одном из следующих обновлений Windows 11 запретят устанавливать без постоянного подключения к интернету и наличию учётной записи. Как сообщается, это далеко не все проблемы, которые ждут нас в 2022 году. Несколько дней назад вышла сборка 22557 для инсайдеров, которая порадовала владельцев старых роутеров. Так, если ваше устройство поддерживает только протоколы шифрования TKIP и WEP, то интернета у вас не будет от слова совсем.

Официального выхода сборки для всех пользователей пока нет. В любом случае это случится в 2022 году (скорее всего, во второй половине). Специалисты видят несколько вариантов, которые позволят вам и дальше пользоваться старым роутером. Прежде всего можно какое-то время не переходить на новую сборку. Это даст вам фору в пару месяцев. Далее можно откатиться на Windows 10 или вовсе отказаться от установки Windows 11. Ну а самый логичный способ – купить новый маршрутизатор. Эксперты отмечают, что оба протокола сильно скомпрометированы хакерами и имеют множество дыр. К примеру, WEP разработан ещё 20 лет назад, а TKIP является крайне дырявым, поэтому часто становится причиной проникновения злоумышленников на компьютеры тех или иных компаний.

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Главная проблема, о которой стоит знать, заключается не в том, что Microsoft блокирует старые протоколы. На самом деле это правильная и логичная мысль. Всё дело в том, что многие компании до сих пор выпускают старые роутеры под маркой бюджетных серий. Это значит, что вы пойдёте в магазин и вместо маршрутизатора, купленного 7 лет назад, приобретёте аналогичное устройство. Именно поэтому обращайте внимание на возможности вашего роутера. Лучше, если он будет выпущен в линейке 2020 года или новее. Изучите технические характеристики, ведь обновление Windows 11 прилетит незаметно. В какой-то момент вы просто столкнётесь с тем, что ваша система не может выйти в интернет, а вызов мастера ни к чему не приведёт.