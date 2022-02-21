Курс Биткоина бросает из стороны в сторону, но оптимистичных прогнозов почти нет

Представьте себе, что в мире существуют тысячи экспертов, работа которых сводится к анализу графиков и выдаче прогнозов. На самом деле со всем этим гораздо лучше справилась бы обычная монетка, ведь там шанс сделать правильную ставку точно такой же и равняется 50%. И всё же, без аналитиков не обойтись, а иначе кто нам разъяснит причины падения и резкого подорожания Биткоина. В субботу цифровое золото неожиданно пошло вниз. До этого момента первая криптовалюта пыталась закрепиться на отметке в 45 000 долларов, но в итоге начала снижаться. Сегодня был пройдён ещё один рубеж, а на момент написания данного материала курс Биткоина обвалился ниже 38 000 долларов.

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Есть вероятность, что к тому моменту, когда вы прочтёте этот материал, цифровое золото вернётся к росту, но пока стоит послушать мнение тех, кто уже готов пояснить нам причины происходящего. Прежде всего плохие новости: вполне возможно, что криптовалюты вошли в первую стадию бычьего тренда, которая может затянуться до 2025 года. Это значит, что Биткоин, Эфир и другие ценные активы ещё долго будут находиться на дне, а уже вскоре мы станем свидетелями настоящей криптозимы. Предполагается, что вернуться к росту криптовалюте удастся только после так называемого халвинга, который предполагает сокращение награды за блок в 2 раза. Обычно волна бычьей активности связана именно с этим явлением, поэтому вся надежда именно на алгоритм, заложенный в Биткоин.

Некоторые эксперты уверены, что геополитические проблемы давят на курс Биткоина. Прежде всего речь идёт вокруг напряжённой ситуации вокруг Украины. Именно поэтому сегодня российские фондовые биржевые индексы продолжали падать, ну а американские биржи Nasdaq и NYSE просто закрыты из-за празднования Дня президентов. Но куда более логичным кажется мысль, что люди просто устали от криптовалют. Так, в ноябре 2021 года ежедневно в сети Биткоина происходило около 400 000 транзакций. В последнее время показатели снизились до 275 тысяч и продолжают падать. Эксперты отмечают, что это уровень середины 2021 года, когда большую часть переводов осуществляли трейдеры. Сегодня ситуация зеркальная, ведь обычные пользователи неактивны, а трейдеры всё ещё пытаются заработать на курсовых перепадах.

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Если основываться на краткосрочных прогнозах, то расклад сил будет ясен после обнародования ФРС США новой ключевой ставки. Если Биткоин отреагирует на это спокойно и удержится выше 35 000 долларов, то инвесторам удастся избежать крупных потерь. Ну а если цифровое золото обвалится ниже 30 тысяч, то год у майнеров может оказаться крайне тяжёлым. Также стоит помнить, что ФРС больше не планирует накачивать рынок долларами, поэтому крупным инвесторам придётся рисковать своими деньгами, вот только эти ребята могут предпочесть не впутываться в сомнительные предприятия.