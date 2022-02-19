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Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
Биткоин дешевеет, а с ним падает курс и всех остальных криптовалют
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Всю текущую неделю на рынке криптовалют шла напряжённая борьба между быками и медведями. Киты вливали в Биткоин миллиарды долларов, а несколько крупных рыб аккумулировали на своих счетах 664 000 монет на сумму 30 миллиардов долларов. Эксперты были уверены в том, что это приведёт к дефициту, а рынок на такое отреагирует позитивно. Приходится констатировать, что быкам не удалось продавить позиции, поэтому курс Биткоина продолжил падение. Вчера он впервые за неделю опустился ниже 42 000 долларов, а сегодня рухнул ниже 40 тысяч. Эксперты отмечают, что есть все основания ожидать дальнейшего снижения стоимости цифрового золота ниже 30 000 долларов в начале марта текущего года. 

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И вот здесь и наступает самое интересное. Так, многие майнеры, которые купили оборудование в 3-5 раза дороже его рекомендованной цены в 2021 году, могут выходить в плюс только в том случае, если стоимость Биткоина будет выше 30 000 долларов. Мало того, многие из них рассчитывали на более внушительные суммы, поскольку есть ещё и проблема окупаемости. Сегодня вернуть вложения в дорогостоящее железо почти нереально, а заработки упали настолько сильно, что майнеры во многих европейских странах уже скоро будут работать на розетку. Особенно высокие риски у тех, кто решил сэкономить и вместо высокоэффективных устройств взял старые ASIC-майнеры. В этом случае планка инвестиционной рентабельности может превышать 35 000. 

По мнению экспертов, для майнеров наступают тёмные времена. Главная проблема кроется в нежелании ФРС США накачивать рынок лёгкими деньгами. Весь 2021 год инвесторы купались в долларах. Крупные компании увеличивали цены на продукцию, мотивируя это полупроводниковым кризисом, а после рассказывали нам о сверхдоходах. Очевидно, что немалая часть шальных денег ушла в криптовалюты. Уже давно аналитики предупреждают, что рынок цифровых денег накачан, словно мыльный пузырь и может лопнуть в любой момент. Учитывая тот факт, что стоимость всех криптовалют примерно равна 2 триллионам долларам, то переоценить потери миллионов обычных людей и инвесторов крайне сложно. 

К моменту завершения текущего материала курс Биткоина выровнялся и вышел за пределы 40 000 долларов. На самом деле это ничего не меняет, ведь оптимистичных прогнозов нет, а вслед за Биткоином рухнули и все остальные альткоины. Эфир продолжил свой путь вниз, провалившись ниже 2800 долларов, а десятки популярных криптовалют потеряли по 3-10% за считанные часы. Кто-то утверждает, что одной из причин может быть политическая напряжённость, когда западные издания чуть ли каждый следующий день назначают временем начала вторжения войск РФ в Украину. Что удивительно, команда псевдоаналитиков находит оправдания всем своим заявлениям, а миллионы жителей Европы и США во всё это верят. И это не говоря о жителях Украины, многие из которых уже сидят на вещах в ожидании худшего. 

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P.S. В тот момент, когда новость проходила финальную вёрстку, Биткоин снова пошёл вниз, с чем вас и подправляем. 

#криптовалюта #биткоин
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