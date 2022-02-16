Патч KB5010414 лучше не ставить, а если он уже есть, то стоит удалить его штатными средствами

Одна из главных проблем Windows 10 – это огромный груз актуальных комплектующих, под которые нужно писать программное обеспечение и которые должны верно работать несмотря на вход новых обновлений. Пожалуй, ни один крупный патч не обошёлся без массовой истерики, когда десятки тысяч пользователей заявляли о проблемах с красными экранами, не работающем проводнике или тормозящих играх. Перечислять все проблемы мы не будем, но есть одна ошибка, которая появляется с завидной регулярностью. Речь об отваливающихся принтерах. В 2021 году Microsoft боролась с устройствами производства Brother и HP, когда несмотря на полную работоспособность около 90 различных моделей отказывались работать либо вообще были не видны в системе. Переустановка драйверов не помогала, поэтому единственным решением был откат обновлений.

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Похоже, в 2022 году Microsoft не собирается оставлять в покое принтеры. Известно, что вчера вышло новое обновление за номером KB5010414. Оно приносит целый ряд улучшений и новых функций. К примеру, возможность запускать приложения для смартфонов на ОС Android на компьютерах под Windows 11. Также было решено слегка улучшить блокнот, который получил тёмный режим и новые функции. На самом деле это не всё, но нас сегодня интересует тот факт, что сразу же после выхода обновления пользователи стали жаловаться на проблемы.

Отмечается, что патч приводит к резкому росту нагрузки на процессор. Камень начинает греться, а процессы выполняться с задержками, поскольку вся производительность уходит в неизвестном направлении (может быть, работает скрытый майнер?). Ну и снова появилась злосчастная проблема с принтерами. Печатающие устройства бесследно исчезают из системы, а после вернуть их туда переустановкой драйверов не представляется возможным. Единственный выход заключается в том, чтобы найти обновление и удалить его в ручном режиме. Других решений, которые известны в настоящее время, пока нет.

Инсайдеры отмечают, что Microsoft уже осведомлена о новых сюрпризах, которые приносит патч KB5010414 и занимается устранением неисправностей. Это значит, что устанавливать подобное обновление сегодня не стоит. Патч сырой, и никто не знает, какие он ещё таит сюрпризы. Единственный плюс состоит в том, что получить его могут только пользователи, подписавшиеся на участие в программах Windows Insider и Release Preview. Поскольку в последнее время таковых стало довольно много, то проблема всё ещё остаётся актуальной.

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Инсайдеры отмечают, что, несмотря на обещание стабильности, Windows 11 уже второй раз за время своего существования выводит принтеры из строя. Это конечно не рекорд, но пользователи явно ожидали иного, переходя на более новую операционную систему, для которой в некоторых случаях ещё и приходилось покупать новый процессор и материнскую плату.