Стоит ли покупать видеокарту сегодня, или можно подождать до конца года? Давайте разбираться

Если вы не заметили, что видеокарты ощутимо подешевели, то вы просто не смотрели последние предложения в магазинах. Отдельные модели всё ещё намного выше рекомендованной цены (MSRP), но некоторые демонстрируют стабильное снижение. Эксперты констатируют, что ближе всего к рекомендациям производителя видеокарта Radeon RX 6500 XT. К сожалению, инженеры AMD переусердствовали, поэтому брать столь унылый продукт почти никто не хочет. Эта информация подтверждается и независимым исследованием блогеров.

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И вот здесь нас беспокоит главный вопрос: когда MSRP вернётся в норму? Если судить по комментариям экспертов Wccftech, то в 2022 году ничего подобного не случится. Ниже вы можете посмотреть короткое видео, а также перейти по ссылке, где содержится анализ положения на рынке видеокарт. Данные составлены сайтом 3DCenter и демонстрируют постепенное снижение стоимости на большинство видеокарт в европейских магазинах. Графи ниже мы уже видели, но в данном случае интересны прогнозы на текущий год. Прежде всего предполагается, что нас может ждать несколько вариантов развития событий. В первом случае криптовалюты будут дешеветь или оставаться нестабильными ещё несколько месяцев, что приведёт к падению стоимости на видеокарты как в магазинах, так и на вторичном рынке. Надеяться на суперскидки не приходится, ведь даже спустя два месяца после резкого снижения курса основных криптовалют цены на графические чипы опустились на 17-20%.

Второй прогноз менее оптимистичный и предполагает возвращение майнеров и рост цен на видеокарты. Сюда прибавьте рост стоимости компонентов и вынужденное повышение в результате требований TSMC. Совсем недавно стало известно, что NVIDIA уже перевела на счета тайваньского производителя 9 миллиардов долларов. Было бы глупо верить в то, что зелёные не планируют вернуть инвестиции в многократном объёме. Эксперты предполагают, что даже в случае благоприятного развития событий рекомендованная цена на видеокарты вырастет. Это касается графических чипов следующего поколения, которые будут основаны на 5-нм техпроцессе. Никто не станет субсидировать миллионы единиц видеокарт, поэтому во всех сегментах ожидается повышение стоимости до 20%.

Нужно понимать, что это только теория, тогда как в реальности всё может быть как хуже, так и лучше. Представьте себе, что через пару месяцев наступит криптозима. В этом случае видеокарты на вторичном рынке сильно подешевеют. Если NVIDIA не будет скидывать цены, то останется с заваленными складами и безвозвратными инвестициями. В другом случае – если Эфир подорожает, а отказа от майнинга не будет, то разговоры о рекомендованных ценах будут неактуальны, ведь всё снова подорожает в несколько раз.

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