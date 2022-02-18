Какую видеокарту купить здесь и сейчас? Давайте разбираться

Ещё никогда выбор видеокарты не был так сложен, как сегодня. Полупроводниковый кризис даёт о себе знать, ведь побороть дефицит пока не удалось, а производители заявляют, что мы ещё долго будем сталкиваться с самыми неожиданными последствиями, включая высокие цены и отсутствие тех или иных компонентов в продаже. Но всё это теория, а геймеры хотят покупать видеокарты здесь и сейчас. Многие пытаются искать ответ на тематических форумах. Другие – доверяют продавцам, полагаясь на их экспертное мнение. В данном случае вероятность купить действительно достойную модель крайне низка, ведь в магазине вам посоветуют неликвид, от которого пора давно пора избавиться. Точно такая же ситуация и с ноутбуками.

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Между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti как минимум 20% разницы в производительности, а стоимость лэптопов почти идентичная. А ведь есть ноутбуки с бюджетными графическими чипами типа GeForce MX 450, которые пытаются выдавать за игровые. Словом, проблем хватает, поэтому ребята с канала Optimum Tech решили подойти к делу выбора правильной видеокарты ответственно. В первую очередь они изучили текущие цены. В данном случае пришлось оценить стоимость нескольких популярных моделей на рынках США, Европы и даже Австралии.

Как оказалось, ближе всего к рекомендованной производителем цене Radeon RX 6500 XT. Несмотря на это блогеры не рекомендуют её к покупке, поскольку назвать сильно урезанный графический чип игровым не представляется возможным. Мало того, бюджетная новинка и вовсе уступает старушке GeForce GTX 1060, что недопустимо для продукта 2022 года. Из интересных подробностей: в большинстве случаев видеокарты NVIDIA предлагаются по ценам намного выше рекомендованных, а вот AMD по этому показателю весьма конкурентна.

Например, GeForce RTX 3050 стоит столько же, как Radeon RX 6600, но в реальности намного проигрывает последней в играх. Аналогичные выводы можно сделать из противостояния GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 ХТ. Последняя обходит видеокарту NVIDIA абсолютно во всех играх, но стоит дешевле. А вот с GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 6700 ХТ не всё так однозначно, ведь последняя в большинстве случаев оказывается быстрее, но и слегка дороже. Оценивать более дорогие видеокарты блогеры отказались, поскольку не видят в этом смысла. Цены там запредельные, а значит оптимальный вариант стоит выбирать из среднебюджетных моделей.

По мнению Optimum Tech, сегодня на рынке есть всего 2 видеокарты, которые стоит купить пусть даже они и обойдётся вам дороже своей рекомендованной цены. Это: Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 ХТ. Обе с большим отрывом превосходят своих ближайших соперников как по ценовым показателям, так и по производительности. В конце стоит добавить, что всё это объясняется тем, что видеокарты NVIDIA более выгодны в майнинге, тогда как в текущем поколении AMD ограничилась 256-битной шиной на флагманах.

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