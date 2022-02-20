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Интернет не перестают волновать слухи о скором выходе нового поколения видеокарт NVIDIA. Ожидается, что на этот раз архитектура получит название Ada Lovelace, а в результате перехода с 8-нм технологического процесса на более современные 5-нанометровые нормы удастся увеличить производительность флагманской видеокарты в 2 раза. Мы всё ещё не знаем наименование графических чипов. Предположительно, самым быстрым на этот раз станет GeForce RTX 4090, но это не точно. Как бы там ни было, NVIDIA готовит большой прорыв, ведь новинка станет намного мощнее по сравнению с текущим поколением абсолютно по всем показателям. Например, если сегодня GeForce RTX 3090 может предложить всего 37.6 TFLOPs, то GeForce RTX 4090 получит довольно внушительные 90 TFLOPs. А вот платить за это придётся при помощи расширения системы питания, поскольку только рекомендованная мощность блока может превысить 1 кВт. Судя по всему, придётся разрабатывать более продвинутую систему охлаждения нового поколения, ведь размер кристалла GeForce RTX 4090 достигнет 900 мм2, что намного больше 642 мм2 на текущем флагмане. 

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Вообще кроме этих цифр нам известно крайне мало, поскольку NVIDIA не спешит раздавать инженерные экземпляры своим партнёрам. Вполне возможно, что раздавать и нечего, а первые тесты мы увидим к весне, но это не значит, что инсайдерам нечем с нами поделиться. Стоит напомнить, что Джесен Хуанг уже говорил о том, что дефицит видеокарт сойдёт на нет во второй половине 2022 года, намекая на то, что в продажу поступит огромное количество видеокарт. Если верить последним слухам, то глава NVIDIA имеет все основания надеяться на массовый выпуск серии Ada Lovelace. Как сообщается, к настоящему моменту было переведено на счета TSMC немыслимые 9 миллиардов долларов в качестве предзаказа. Это оплата за резервирование мощностей, которые будут выделены под производство 5-нм чипов. 

При этом, только 1.64 миллиарда пошли в качестве гарантий, дабы подтвердить долговременные планы на получение полупроводниковой продукции и были уплачены в 4 квартале 2021 года. 1.79 миллиарда уже выплачены в 1 квартале 2022 года, поэтому конечная сумма, которую NVIDIA планирует потратить на закупку производственных линий, может быть больше 10 миллиардов. Инсайдеры уверяют, что на такой шаг вынуждены были пойти все ключевые партнёры TSMC, поскольку в любом другом случае сроки поставки были бы существенно увеличены, что могло бы повлиять на платы выхода тех или иных серий полупроводниковой продукции.

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Согласно официальной информации TSMC, новый 5-нмнометровый техпроцесс предлагает рост производительности на 16% по сравнению с 7-нм техпроцессом. Есть возможность сделать выбор в сторону энергоэффективности, увеличив этот показатель на 14%. Рост плотности размещения транзисторов ожидается на уровне 70%. Будем надеяться, что этого окажется достаточно для выпуска действительно революционного поколения видеокарт. Инсайдеры полагают, что начало продаж состоится уже этой осенью.

#nvidia #видеокарты #ada lovelace
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