После успешной сдачи тестов можно будет купить криптовалюты всего на 600 000 рублей

В пятницу 18 февраля Центробанк выступил с предложением запретить хождение криптовалют в РФ. Долгое время казалось, что здравый смысл возобладает, а вместо запретов будет введён контролируемый оборот. Почитать о предложениях регулятора можно в нашем материале, но эксперты отмечают, что пока ничего не решено, что только подтверждается новым предложением со стороны Минфина. Как стало известно, правительство считает, что свободного хождения криптовалют на территории России быть не должно. Биткоином нельзя будет рассчитаться как платёжным средством, но запрещать его не хотят. Вместо этого предусмотрена масштабная схема, включающая иностранные биржи, российские банки и всех тех, кто заинтересован в покупке и продаже цифрового золота.

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Ключевой пункт предполагает полную деанонимизацию всех участников рынка. Это значит, что легально купить или продать криптовалюту смогут только те, кто захочет раскрыть свою личность. А сделать это нужно будет многократно. Если вы сегодня зарегистрированы на иностранной бирже, то с высокой степенью вероятности сделали это при помощи загранпаспорта или водительского удостоверения. Биржа проверила ваши данные по реестрам, а после сверила фотографии. После введения нового закона иностранная биржа будет обязана поделиться всем этим с российскими банками. Последние получат лицензии и смогут отслеживать ваши кошельки. Скорее всего, они увидят не только текущие операции, но и всё, что вы вывели за многие годы, хотя есть мнение, что платить налоги всё же не придётся.

Минфин предлагает создать реестр операторов, куда будут входить обменники, биржи, банки и другие компании, получившие официальную лицензию российского регулятора. Вывод криптовалют разрешат только с помощью банковских карт, поэтому при первом же обращении на биржу, система тут же идентифицирует все ваши кошельки. С одной стороны – это удобно, ведь теперь не нужно прибегать к опасным махинациям, а все деньги тут же окажутся на вашей карточке. А вот с другой – многим не понравится легальная деятельность, ведь придётся платить налоги. Если вы уже начали возмущаться по этому поводу, то мы предлагаем вам не сильно расстраиваться, ведь вас могут и не допустить к торгам.

Так, всех тех, кто хочет торговать на биржах и использовать все блага криптовалюты, предлагается протестировать. Если результаты теста окажутся на высоком уровне, то можно за один год инвестировать в криптовалюту до 600 000 рублей. В случае, если вам этой суммы окажется мало, то придётся доказать свою квалификацию, а неудачники, которые не пройдут тест, смогут инвестировать за год всего 50 000 рублей. Для юридических лиц ограничений не будет.

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Минфин предлагает также ввести в закон несколько ключевых формулировок. Например, майнинг – это деятельность, направленная на получение криптовалюты. А вот является ли деятельность предпринимательской, ещё только предстоит выяснить, но это уже будет не сегодня, ведь дебаты на эту и другие темы продолжаются.