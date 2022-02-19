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Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
В то время как Минфин и Госдума занимаются созданием закона о регулировании криптовалют, Центробанк снова предложил всё запретить
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Эксперты констатируют, что ситуация вокруг криптовалют в РФ сегодня напоминает цирк. Вначале законодатели и чиновники годами изучали новое явление, а после, когда цифровые активы заполонили весь мир, задумались о необходимости регулирования рынка. В каких-то странах процесс идёт быстрее, а где-то все ключевые решения уже приняты. Например, в Беларуси всё идёт к свободному обращению основных криптовалют. Никто не сказал, что не нужно будет платить налоги, но прятаться с парочкой собачьих токенов точно не придётся. А вот в России несколько ведомств пытаются активно перетянуть канат на свою сторону. 

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В конце января Центробанк неожиданно заявил, что планирует запретить криптовалюту. Это вызвало настоящую панику, что даже привело к падению курса Биткоина. Всё зашло так далеко, что в дискуссию решил вмешаться президент. Он дал несколько комментариев на эту тему, прояснив свою позицию. В. Путин полагает, что запрет перспективной технологии будет неверным шагом. Вместо этого он предложил ввести регулирование цифровых денег, указав на то, что Минфин уже занимается созданием соответствующего законопроекта. Напряжение немного спало, а депутаты Госдумы начали выдвигать свои предложения. Дошло до того, что вместо запрета, майнерам и держателям криптовалют захотели дать переходный период, в рамках которого они могли бы легализовать свои накопления без выплаты процентов. Эдакая криптоамнистия, которая должна была пойти на пользу экономике. Создавалось ощущение бурной работы, а кто-то даже уверял журналистов, что к лету в России появится полноценное криптовалютное законодательство. И всё шло хорошо, до тех пор, пока вчера Центробанк не выпустил проект закона, предусматривающий полный запрет криптовалют.

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Документ тщательно проработан, ведь там есть даже штрафы. Например, если вы захотите создать мемный токен, то придётся заплатить до 500 000 рублей. Для юридических лиц штраф удваивается, а при попытке вывести деньги с биржи стоит опасаться штрафа от 50 000 до 1 миллиона рублей. После столь странной выходки регулятора эксперты просто разводят руками. Аналитики рассказывают о том, как в последние недели сообщество обсуждало инициативы правительства, как создавались совместные комиссии, куда входили как отечественные эксперты, так и представители иностранных бирж. Всё проходило под эгидой правительства РФ, а тут Центробанк внезапно предлагает всё запретить. 

В Binance заняли выжидательную позицию, заявив о том, что подобные инициативы вступают в противоречие с правами граждан РФ и интересами бизнеса, ведь российские инвесторы имеют немалые вложения в криптовалюты. Что до прогнозов, то эксперты полагают, что в противостоянии всё же победит здравый смысл. Когда это случится, пока неясно, но нет сомнений в том, что большая часть заявлений Центробанка не имеют смысла. Аналитики указывают на ключевой просчёт, когда регулятор уверяет нас в том, что криптовалюты анонимны и из нельзя отследить. На самом деле биржи уже много лет требуют полную информацию о каждом держателе, а специализированные программы позволяют изучить каждый перевод, который происходил за прошедшее десятилетие.
 
#криптовалюты
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