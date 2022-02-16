До свободного обращения пока далеко, но всё к этому идёт

Какая страна первой в мире привела криптовалюты в легальное поле? Если вы думали, что это Сальвадор, где сегодня за Биткоины можно купить чашечку кофе или сходить в кинотеатр, то сильно ошибаетесь. Есть ещё один вариант – Португалия, где в настоящее время созданы условия для привлечения в страну состоятельных майнеров и держателей криптовалют за счёт нулевого налога на вывод средств и их обналичивание. Удивительно, но первой страной, где криптовалюты стали легальны, является Беларусь. Соответствующий указ был подписан ещё в 2017 году и продолжает действовать до сих пор. Это значит, что финансовый регулятор не преследует шахтёров, не отнимает у них видеокарты и ASIC-майнеры. Кроме того, можно было выводить цифровые активы в фиатные деньги (не забывая платить налоги).

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В 2019 году президент неожиданно предложил отдать майнерам излишки электричества от Белорусской атомной электростанции, первый энергоблок которой должен был быть введён в строй в 2020 году. По словам Александра Лукашенко, нужно построить рядом с АЭС фермы и начать добывать Биткоины. Поскольку криптовалюта дорожает, то проблем с её продажей не будет, а значит страна получит дополнительный доход. Всё это целенаправленные шаги, способствующие улучшению имиджа цифровых активов в стране и возможность инвестировать в криптовалюты как для обычных граждан, так и крупных компаний.

Президент Беларуси явно не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку несколько дней назад им был подписан новый указ, регламентирующий виртуальные кошельки и позволяющий снизить риски покупки и продажи криптовалюты. Несмотря на проделанные шаги, до решения проблемы ещё далеко. Прежде всего нужно сформировать правовое поле, в рамках которого Биткоин и другие альткоины будут функционировать. Поскольку речь идёт о свободном обращении криптовалют, то необходимо предусмотреть все или большую часть негативных последствий для населения. В частности, разрабатывается гибкий инструментарий, позволяющий своевременно дополнять уже существующий закон, а также не допускать злоупотреблений в рамках использования криптовалют. Имеется в виду финансирование преступной деятельности и теневая экономика.

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Как бы всё это красиво не звучало, но закон направлен на контроль за криптовалютами. Прежде всего планируется создать цифровой реестр криптовалютных кошельков. Без сотрудничества с крупными иностранными биржами не обойтись, а правительство уверяет, что речь только о мошеннических кошельках. Неясно, как всё это будет реализовано, и будет ли продолжен путь либерализации, или же держателям цифровых активов начнут закручивать гайки. Пока поводов для беспокойства президент Беларуси не давал.