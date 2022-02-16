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Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Ещё две недели назад GeForce GTX 1660 Ti/Super окупались за 25 месяцев, а сегодня показатели снизились до 17 месяцев
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Судя по всему, набирает силу очередная волна майнинга. Удивительно, но на этот раз причина не в подорожании Эфира. Всё дело в снижении цен на отдельные видеокарты, которые в последнее время подешевели на более чем 30%. Прошлой осенью, когда мы стали свидетелями резких колебаний курса криптовалют, ничего подобного не происходило, поскольку скидки по большей части были на флагманские модели, стоимость которых оставалась крайне высокой для большинства майнеров. На этот раз всё иначе, ведь застой на рынке криптовалют длится уже достаточно долго, что привело к целой россыпи скидок на среднебюджетные графические чипы. На самом деле даже сегодня такие видеокарты стоят гораздо дороже, чем было в 2022 году, но для майнеров важны совсем другие показатели. 

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Если геймеры исходят из мощности и максимального количества кадров в секунду, то для фермеров видеокарта – это рабочий инструмент, который должен окупаться в кратчайшие сроки. Ещё в начале февраля отбить вложения в наиболее выгодные видеокарты можно было за 24 месяца и больше, ну а сегодня благодаря скидкам серия GeForce GTX 1660 позволяет вернуть вложения за 17 месяцев. Это всё ещё много, ведь весной 2021 года показатели доходили до 5 месяцев. Предлагаем вам ознакомиться с таблицей, опубликованной на канале ПроТОН. Майнер утверждает, что сегодня GeForce GTX 1660 Ti/Super не пользуются спросом у шахтёров, поскольку сроки окупаемости многим кажутся нереалистичными. Всё дело в скором переходе Эфира на Proof-of-Stake (PoS). Какая разница, 17 или 25 месяцев будет окупаться ваша новая видеокарта, если уже через полгода майнить будет нельзя. 

Отметим, что далеко не все фермеры верят в приближающуюся блокировку майнинга. Многие полагают, что долгое время добыча Эфира будет осуществляться как традиционным способом при помощи мощностей видеокарт, так и за счёт стейкинга. Если вы принадлежите к числу этих ребят, то сегодня самое время присмотреться к нескольким графическим чипам. Особый интерес представляет Radeon RX 6600 XT. Благодаря скидкам вернуть вложения стало возможно за 21 месяц. Аналогичные показатели предлагает GeForce RTX 3060 и RTX 3070 Ti. Последняя стоит слишком дорого, поэтому рассматривать её для майнинга могут только наиболее успешные фермеры. А вот первая неплохо продаётся, а значит часть подобных видеокарт может стать жертвой шахтёров. 

Интерес у наших читателей могут вызвать комментарии относительно процента выхода новых видеокарт из строя во время майнинга. Автор ролика заявил, что за 5 лет купил около 120 различных видеокарт и только одна сломалась. Случилось это спустя две недели после начала майнинга, а обменять карту на рабочую удалось без проблем по гарантии. Блогер уверен, что в нормальных условиях видеокарты редко выходят из строя. Для этого он предлагает не перегружать видеокарты, поскольку работа на высоких тактовых частотах может привести к неприятным последствиям. Ну а мы посоветуем вам не забывать о необходимости обслуживания. Многие майнеры раз в полгода проводят полную чистку всех видеокарт. Они заменяют термопасту, проверяют работу кулеров, а некоторые и вообще заменяют на новые. Всё это позволяет надеяться на стабильную работу, что имеет решающее значение в майнинге. 

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#видеокарты #майнинг #эфир
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