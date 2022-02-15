Что происходит с видеокартами после майнинга? Давайте разбираться

Сотни тысяч людей по всему миру используют свои видеокарты для майнинга Эфира. На самом деле подсчитать количество этих ребят не представляется возможным, но последствия в виде высоких цен и дефицита многие геймеры ощутили на себе. В 2018 году миллионы видеокарт хлынули на вторичный рынок. Эксперты опасаются, что в случае наступления криптозимы в 2022 году может произойти точно такая же ситуация. Это значит, что многие наши читатели захотят купить себе подгорелый пирожок, который в последние несколько лет копал Эфир без перерывов на завтрак обед и даже ужин.

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Сегодня мы изучим ролик блогера по имени VIK-off. Он решил порадовать нас очередной разборкой видеокарты GeForce GTX 1080 Ti. Автор отмечает, что за последнее время через его руки прошло больше 200 различных моделей этого графического чипа. По его словам, абсолютное большинство имели одну и ту же проблему и поступило напрямую от майнеров. Как оказалось, чаще всего проблемы начинаются из-за попытки производителя заработать больше денег. Он сильно экономит на питании, что выливается в выход из строя видеопамяти. Одновременно с этим вылетает и часть элементов зоны VRM. Блогер констатирует, что большую часть конечный сборщик видеокарты получает в полностью готовом состоянии. Это графический чип и память. В задачи производителя входит обеспечить стабильную работу компонентов, вот только многие предпочитают игнорировать простейшие инженерные правила.

К примеру, в данном экземпляре (Gigabyte) присутствует гигантская система охлаждения, но часть компонентов явно могли быть и лучше. Блогер утверждает, что после майнинга видеокарты серии GeForce GTX 1080 Ti всегда приходят в таком виде, а вот после игр могут оказаться частично живы. В последнем случае пациент скорее жив, в то время как майнинг просто убивает питание видеокарты. Отдельно он прошёлся по графическому чипу. Подопытный явно не в лучшем состоянии, поскольку термопаста давно высохла, а высокие температуры сделали своё дело. В результате даже после возвращения видеокарты к жизни в ней в будущем могут возникать артефакты изображения. Также она может оказаться неспособна разгоняться или выбивать драйверы и операционную систему.

VIK-off планирует починить обе видеокарты. Придётся проверять каждый элемент системы питания, что займёт массу времени. Также он заменит видеопамять, а в результате ремонт может быть крайне дорогим и невыгодным для владельца. Если всё действительно окажется так плохо, что проще выпаять графический чип, а остальное выкинуть на свалку. А вообще неясно, что блогер будет делать с подобными видеокартами, ведь он пока оценил их только визуально. Вполне возможно, что починить их вообще не удастся, поэтому VIK-off не даёт никаких обещаний. Блогер не имеет предубеждений против майнеров, а вот его опыт говорит о том, что добывая годами Эфир видеокарта медленно, но верно умирает.

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